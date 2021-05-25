ДТЭК подписал меморандум о сотрудничестве в рамках строительства Тилигульской ВЭС с властями Николаевской области

Энергохолдинг "ДТЭК" заручился поддержкой Николаевского облсовета и Николаевской облгосадминистрации в строительстве "ДТЭК Тилигульская ВЭС" мощностью 500 МВт в Коблевской и Березанской объединенных территориальных громадах.

Стороны подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве и развитию региона в рамках строительства ВЭС, сообщила пресс-служба ДТЭК во вторник.

"Цель меморандума – укрепление сотрудничества между властью и бизнесом, анализ наиболее актуальных вопросов социально-экономического развития Николаевской области, а также реализация программ экологического и социального партнерства в регионе", – говорится в сообщении.

По словам главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, первоочередные социальные проекты, которые будут реализованы в рамках сотрудничества, касаются реконструкции систем отопления и газоснабжения Березанской центральной районной больницы, ремонта фельдшерского пункта в с.Анатольевка и реконструкции систем водоснабжения в Краснополье и Анатольевке.

Отмечается, что "ДТЭК Тилигульская ВЭС", инвестиции в которую предусматриваются в размере 18 млрд грн, начнет генерацию электроэнергии уже в 2022 году. Мощность проекта в 500 МВт будет способствовать сокращению выбросов СО2 на 2 млн тонн ежегодно.

Как сообщалось, в начале этого года "ДТЭК ВИЭ" и датская компания по производству ветротурбин Vestas заключили договор на строительство первой очереди "ДТЭК Тилигульская ветроэлектростанция" мощностью 126 МВт. Финансирование строительства первой очереди планируется за счет частичного использования "зеленых" евробондов, выпущенных в 2019 году на сумму EUR325 млн со сроком обращения пять лет.

По словам президента Vestas Northern&Central Europe Нильса де Бара, Тилигульская ВЭС станет первой станцией с использованием платформы EnVentus в Восточной Европе.

На "ДТЭК Тилигульская ВЭС" будут установлены инновационные onshore-ветротурбины Vestas, способные максимизировать выработку электроэнергии при слабом и среднем ветре, промышленное производство которых было запущено в начале 2021 года. Всего на ВЭС будет смонтирована 21 ветротурбина мощностью 6 МВт каждая. Данная модель является самой крупной по размеру ротора on-shore ветротурбиной в портфеле Vestas диаметром 126 м. Ее производительность на четверть превышает показатели предыдущих моделей.

По расчетам ДТЭК, работа первой очереди ВЭС мощностью 126 МВт будет способствовать сокращению выбросов СО₂ на 504 тыс. тонн в год.

Проект строительства Тилигульской ВЭС предусматривает возможность увеличения мощности до 564 МВт.