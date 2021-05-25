Экономика

17:11 25.05.2021

В Минрегионе Украины планируют нарастить темпы термомодернизации и выйти на 3% в год

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В Минрегионе Украины планируют нарастить темпы термомодернизации и выйти на 3% в год

Министерство развития громад и территорий Украины планирует нарастить темпы термомодернизации и выйти на 3% в год, сообщил первый заместитель министра развития громад и территорий Украины Василий Лозинский.

"Когда мы запустим, все-таки, масштабную термомодернизацию, то это будут и новые рабочие места, и как результат – рост экономики. Основная задача – способствовать глубокой термомодернизации. И те обязательства, которые у нас есть перед energy community, в том числе, – это нарастить темпы нашей термомодернизации. Как минимум 1% процент в год до 2025 года – это очень нелегкая задача, и мы понимаем, что этого недостаточно. Поэтому есть более амбициозная цель – выйти на темпы в 3% в год, и двигаться дальше в этом направлении", – сказал Лозинский на презентации законопроекта "О создании условий для внедрения комплексной термомодернизации зданий" во вторник.

В связи с этим, по его словам, законопроект предусматривает внесение изменений в два закона – об энергетической эффективности зданий и о Фонде энергоэффективности.

"Изменения, которые предлагаются, – это внедрение стратегии термомодернизации зданий с четким планированием, создание национальной базы данных и введение обязательной системы энергоменеджмента в первую очередь в органах государственной власти. Мы ожидаем, что наличие стратегии поможет решить ряд вопросов, в том числе и касательно имплементации наших положений к европейским директивам", – уточнил Лозинский.

В Минрегионе убеждены, что значительным преимуществом, предусмотренным в наработанном законопроекте, является возможность проводить поэтапную глубокую термомодернизацию с четкими требования к проектам, поскольку "не всегда будет подучаться за один бюджетный период или строительный сезон провести комплексную термомодернизацию".

Вместе с тем законопроект предусматривает системы энергетической сертификации, чтобы такие сертификаты, в частности, составлялись только для зданий, введенных в эксплуатацию.

Теги: #недвижимость #тепло #термомодернизация #минрегион
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