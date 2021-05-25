"Укрпошта" продолжает доставлять отправления в Беларусь, меняет способ доставки на наземный

"Укрпошта" продолжает доставлять отправления в направлении Беларуси из Украины, доставка посылок будет осуществляться наземным автотранспортом, сообщила пресс-служба компании во вторник.

"Укрпошта" отмечает, не будет использовать авиатранспорт для доставки отправлений в Беларусь в связи с решением Кабмина о прекращении авиасообщения с Беларусью с 26 мая.

Компания сообщила, что предоставит возможность "Белпочте" отправлять посылки украинским клиентам. Обеспечит также транзит отправлений других почт мира в Беларусь наземным транспортом.

Кроме того, "Укрпошта" планирует продолжить выполнение общего проекта с авиакомпанией Windrose ("Роза ветров") для международного мобильного маркетплейса Joom, в рамках которого выполняются регулярные грузовые чартерные рейсы из Гонконга в Киев с дальнейшей транспортировкой части отправлений в Молдову и Беларусь.

При этом "Укрпошта" отмечает, что из-за изменения способа доставки возможны изменения в сроках доставки отправлений в Беларусь.

Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Соответствующее решение принял Кабинет министров во вторник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая.