Минагрополитики будет координировать аудит геокадастра – Лещенко

Киев. 25 мая. ИНТФЕРФАКС-УКРАИНА - Министерство аграрной политики и продовольствия будет выполнять координирующую функцию при проведении антикоррупционного аудита государственного геокадастра, полученные данные по земельным махинациям передадут правоохранительным органам, сообщил глава ведомства Роман Лещенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его данным, уже подписаны соответствующие соглашения о проведении независимого антикоррупционного аудита с привлечением международных организаций, который будет включать данные украинской стороны и независимой экспертизы. Эта информация обнародуется на портале открытых данных, а сведения о земельных махинаторах будут предоставлены для обработки правоохранительным органам и Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

"По всем земельным махинаторам буду сформированы соответствующие данные и будет принято коллегиальное решение СНБО в соответствии с действующим законодательством", - заявил министр.

Лещенко уточнил, что отслеживание всех схем консолидации активов и их бенефициаров не будет скоротечным, поскольку все процессы будут отработаны системно, без применения выборочных мер. В качестве примера министр привел "сеть", сформированную на основании доверенностей на 5 тыс. граждан, которые уполномочили одного человека совершать оформление и отчуждение земельных участков.

"Речь идет земельных участках на правовом титуле личных хозяйств, консолидированных на балансе юрлиц, в том числе имеющих происхождение бенефициаров, приближенное к той или иной вертикали власти за последние 30 лет нашей государственности", - подчеркнул Лещенко.

Как сообщалось, в мае 2021 года глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас назвал аудит госгеокадастра необходимым для предупреждения злоупотреблений в рамках земельной реформы.