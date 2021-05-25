В Раде предлагают установить 50%-ную скидку на э/э для больниц с кислородными станциями для лечения COVID-19

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5550, предусматривающий для стационаров с пациентами с COVID-19, оборудованных собственными кислородными станциями, тариф на э/э в размере 50% действующего тарифа для соответствующей группы небытовых потребителей, свидетельствуют данные на сайте Рады.

Авторы законопроекта, обнародованного на сайте Рады во вторник, Сергей Кузьминых и Александр Ковальчук (оба – "Слуга народа") предлагают внести соответствующие дополнения, в частности, в переходные положения закона о рынке электроэнергии.

Законопроект предлагает установить для опорных учреждений здравоохранения, производящих стационарное лечение пациентов с COVID-19 и оборудованных собственными системами генерации кислорода из окружающего воздуха по технологии PSA (кислородные станции) цену (тариф) на э/э в размере 50% действующего тарифа для соответствующей группы небытовых потребителей.

Льготный тариф предлагается установить с целью бесперебойного производства кислорода для стационарного лечения пациентов с COVID-19 непосредственно на месте его применения на время действия карантина и/или введения чрезвычайного положения, связанного с COVID-19.

Согласно законопроекту, порядок компенсации убытков электропоставщиков в связи с установлением льготы для учреждений здравоохранения устанавливается Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЄКУ).

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что месячные затраты учреждения здравоохранения на э/э при полной загрузке работы наиболее распространенных в Украине кислородных генератороов MАЅ OXY-100 составляют 512,460 тыс. грн и, по мнению авторов документа, являются неподъемными для них.

Вместе с тем они отмечают, что кислородные станции являются почти идеальным средством бесперебойного обеспечения пациентов жизненно необходимым кислородом.

Как сообщалось, цена электроэнергии для небытовых потребителей включает цену покупки электроэнергии на рынке, тариф поставщика, тарифы операторов системы передачи и системы распределения на соответствующем классе напряжения.