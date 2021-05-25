Рынку риелторских услуг в Украине необходимо принятие единых стандартов - АСНУ

Главной проблемой в развитии рынка риелторских услуг остается отсутствие единых стандартов работы, прежде всего взаимодействия между специалистами, считает глава Одесского регионального отделения Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Ольга Архипова.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" она подчеркнула, что такое положение вещей вызывает низкое доверие клиентов к работе с риелтором и сказывается на отношении граждан к профессии.

Однако, по ее словам, существенный вред развитию рынка риелторских услуг могут нанести и прописанные в законопроекте №3618 механизмы регулирования. "Они не имеют ничего общего ни с безопасностью потенциальных клиентов, ни с установлением стандартов работы", - пояснила эксперт.

Ключевыми, фундаментальными принципами цивилизованного рынка она считает именно саморегулирование, кодекс этических норм и наработки стандартов внутри риелторского сообщества. "Они значительно улучшат отношение клиентов к работе с риелтором. Соответственно, увеличится количество сделок с участием профессиональных специалистов по недвижимости", - прокомментировала Архипова.

Как сообщил президент АСНУ Юрий Пита, профессиональное сообщество делает ряд шагов по повышению стандартов. В частности, в мае был утвержден новый Кодекс этики членов ассоциации. В ближайшее время ее специалисты продолжат совершенствовать принципы работы, реализация которых будет связана с использованием новых информационных технологий.

"Для эффективного рынка услуг по недвижимости важным фактором является объединение специалистов. С одной стороны, это возможность принятия единых стандартов работы: от кодекса этики до наработки алгоритмов оказания услуг. А с другой - это усиление ответственности специалиста по недвижимости перед клиентом, ведь за отдельно взятого специалиста отвечает все профессиональное объединение. И стоит всегда помнить, что работа риелтора - это прежде всего работа с людьми, а уже потом с недвижимостью", - пояснил Пита.

Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) - создана в 1995 году, является ведущей профильной общественной организацией страны. Она объединяет представителей из 25 регионов в 32 городах. Ее членами являются более 2000 профессиональных риелторов, отделения открыты практически во всех областях Украины.