Экономика

11:47 25.05.2021

Украина выходит на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли - Кирилл Тимошенко

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В борьбе с COVID-19 большая ответственность и часть работы лежит именно на местной власти – Кирилл Тимошенко — Официальное интернет-представительство Президента Украины

Украина в 2021 году выйдет на финишную прямую в реализации земельной реформы и открытия цивилизованного рынка земли. 

"Благодаря президенту Украины, благодаря Верховной Раде, Кабинету министров и благодаря громадам все мы вместе добились того, что земельная реформа пошла уже наконец с большой скоростью. И мы уже на финале того, чтобы заработал полностью открытый цивилизованный рынок земли", - заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Земля".

Он отметил, что центральная власть заинтересована в том, чтобы громады на местах начали управлять землей.

"У громад появляются дополнительные средства. А мы, особенно в рамках "Большого строительства", всегда заинтересованы в том, чтобы громады также софинансировали проекты, которые строятся, - прежде всего социальная инфраструктура (школы, садики, дороги и т.д.)", - сказал заместитель главы ОП.

Одним из основных документов, регулирующих земельную децентрализацию, Тимошенко назвал законопроект №2194, который президент Владимир Зеленский подписал 24 мая. 

"Его можно назвать для громад земельной конституцией", - подчеркнул Тимошенко.

В то же время, добавил заместитель главы ОП, открытие рынка земли и передача земли в распоряжение громадам означает большую ответственность для местного самоуправления.

"Не все громады еще понимают, какая именно это ответственность. Но я думаю, что в ближайший год или полтора все поймут, что это не только возможности. Это еще и ответственность за то, что будет на земле в своей громаде, кто будет ею управлять", - сказал он.

Ранее Тимошенко рассказал о планах президентской программы по развитию социальной инфраструктуры в регионах Украины. В частности, в 2021 году должно быть построено и отремонтировано 95 школ, 70 детских садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений в больницах. Также стартует развитие 16 региональных аэропортов. 

Теги: #большое_строительство #тимошенко
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