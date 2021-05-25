Украина выходит на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли - Кирилл Тимошенко

Украина в 2021 году выйдет на финишную прямую в реализации земельной реформы и открытия цивилизованного рынка земли.

"Благодаря президенту Украины, благодаря Верховной Раде, Кабинету министров и благодаря громадам все мы вместе добились того, что земельная реформа пошла уже наконец с большой скоростью. И мы уже на финале того, чтобы заработал полностью открытый цивилизованный рынок земли", - заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Земля".

Он отметил, что центральная власть заинтересована в том, чтобы громады на местах начали управлять землей.

"У громад появляются дополнительные средства. А мы, особенно в рамках "Большого строительства", всегда заинтересованы в том, чтобы громады также софинансировали проекты, которые строятся, - прежде всего социальная инфраструктура (школы, садики, дороги и т.д.)", - сказал заместитель главы ОП.

Одним из основных документов, регулирующих земельную децентрализацию, Тимошенко назвал законопроект №2194, который президент Владимир Зеленский подписал 24 мая.

"Его можно назвать для громад земельной конституцией", - подчеркнул Тимошенко.

В то же время, добавил заместитель главы ОП, открытие рынка земли и передача земли в распоряжение громадам означает большую ответственность для местного самоуправления.

"Не все громады еще понимают, какая именно это ответственность. Но я думаю, что в ближайший год или полтора все поймут, что это не только возможности. Это еще и ответственность за то, что будет на земле в своей громаде, кто будет ею управлять", - сказал он.