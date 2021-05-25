Экономика

10:40 25.05.2021

Открытие рынка земли приведет к росту минимум вдвое цены на землю на протяжении первых 3-5 лет - Шмыгаль

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Открытие рынка земли приведет к росту минимум вдвое цены на землю на протяжении первых 3-5 лет - Шмыгаль

Благодаря открытию рынка земли в Украине цена на землю вырастет как минимум вдвое в течение ближайших 3-5 лет, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю как минимум вдвое на протяжении первых 3-5 лет, такие наши оценки", - сказал Шмыгаль на форуме "Украина 30. Земля" во вторник.

Комментируя предполагаемые итоги внедрения электронных земельных аукционов, премьер отметил, что потенциал увеличения поступлений в местные бюджеты при эффективном управлении землей составляет до 12 млрд грн.

Он уточнил, что существующий опыт проведения электронных аукционов по аренде земельных участков может увеличить стоимость их аренды с 7% до 18% от суммы их нормативной денежной оценки.

Шмыгаль отметил, что за годы независимости Украины около 5 млн га земли сельхозназначения были выведены из госсобственности в частную собственность с помощью "схем" по безоплатной передаче земли.

Премьер также подчеркнул, что правительство успевает подготовить все необходимые нормативные акты для запуска рынка земли.

По его словам, запуск рынка земли будет выгодным для украинского бизнеса, поскольку отсутствие цивилизованного оборота сельхозземель не позволяет агропроизводителям планировать долгосрочную деятельность, производить высокомаржинальную сельхозпродукцию и инвестировать в агросектор.

Теги: #шмыгаль #земля #рынок
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