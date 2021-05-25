Экономика

10:07 25.05.2021

Доля первичных онлайн-консультаций на вторичном рынке недвижимости во время пандемии превысила 70% - АСНУ

1 мин читать
Доля первичных онлайн-консультаций на вторичном рынке недвижимости во время пандемии превысила 70% - АСНУ

Доля первичных онлайн-консультаций на рынке недвижимости Украины с начала 2020 года превысила 70% от общего объема таких услуг, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

"Карантин актуализировал необходимость использования в работе новых технических средств: это касается качественной визуализации квартир (фото и видео объектов), возможности предоставления необходимой информации онлайн и тому подобное. Кроме первичных онлайн-консультаций более 45% потенциальных покупателей интересуют стрим и трансляции вживую с объекта недвижимости", - сообщил Пита.

Эксперт отметил, что деятельность риелтора при карантине требует жесткого соблюдения всех безопасности норм.

"Во время карантина членами АСНУ были внедрены рекомендации по безопасной работе во избежание скопления людей при просмотрах квартир и оформлению сделок с соблюдением всех необходимых санитарных норм", - сказал Юрий Пита.

Созданная в 1995 году Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины – ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. Ее членами являются более 2000 профессиональных риелторов, отделения открыты практически во всех областях Украины.

Теги: #недвижимость #асну
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:50 21.05.2021
Пандемия заставляет застройщиков менять форматы своих объектов - Urban Experts

Пандемия заставляет застройщиков менять форматы своих объектов - Urban Experts

18:48 20.05.2021
Цены на первичном рынке жилья в Киеве в апреле снизились в среднем на 4% – исследование

Цены на первичном рынке жилья в Киеве в апреле снизились в среднем на 4% – исследование

18:17 20.05.2021
Победителем конкурса Roshen Concert Hall стал проект The Grand Stave

Победителем конкурса Roshen Concert Hall стал проект The Grand Stave

14:19 20.05.2021
"Метинвест" начал отгрузку металла для вошедшего в активную стадию строительства первого в Украине "стального дома" в Мариуполе

"Метинвест" начал отгрузку металла для вошедшего в активную стадию строительства первого в Украине "стального дома" в Мариуполе

12:43 20.05.2021
Научно-методический совет Минкульта рассмотрел обновленный историко-архитектурный опорный план Киева

Научно-методический совет Минкульта рассмотрел обновленный историко-архитектурный опорный план Киева

16:22 19.05.2021
Градостроительная палата при Минрегионе будет состоять из субъектов рынка и представителей государства

Градостроительная палата при Минрегионе будет состоять из субъектов рынка и представителей государства

14:12 18.05.2021
На рынке офисов Киева усиливается тренд на децентрализацию офисной недвижимости – мнение

На рынке офисов Киева усиливается тренд на децентрализацию офисной недвижимости – мнение

13:45 18.05.2021
Надзор за строительством предлагается передать Градостроительной палате при Минрегионе

Надзор за строительством предлагается передать Градостроительной палате при Минрегионе

12:33 18.05.2021
Градостроительный кадастр может быть запущен до конца 2021 года – замминистра развития громад и территорий

Градостроительный кадастр может быть запущен до конца 2021 года – замминистра развития громад и территорий

17:25 17.05.2021
Рынки жилой и промышленной недвижимости имеют лучшие перспективы развития в 2021 году – исследование

Рынки жилой и промышленной недвижимости имеют лучшие перспективы развития в 2021 году – исследование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Открытие рынка земли приведет к росту минимум вдвое цены на землю на протяжении первых 3-5 лет - Шмыгаль

Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в два Крыма, мы сделаем все для её возврата - Зеленский

Кабмин объявил с 1 июня конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета "Нафтогаза"

"Нафтогаз" и украинские парламентарии призвали США сохранить санкции против "Северного потока-2"

АМКУ разрешил "Метинвесту" купить активы Днепровского меткомбината

ПОСЛЕДНЕЕ

Открытие рынка земли приведет к росту минимум вдвое цены на землю на протяжении первых 3-5 лет - Шмыгаль

Министр агрополитики анонсирует санкции СНБО против земельных махинаторов

БЭБ будет координироваться Кабмином через министра финансов - постановление

Министр агрополитики анонсирует санкции СНБО против земельных махинаторов

Пандемия коронавируса обошлась экономике ФРГ в 300 млрд евро - исследование

"Белавиа" в 2020г была третьей по количеству рейсов в авиапространстве Украины, также рейсы между Украиной и Беларусь осуществляет "Мотор Сич"

На балансе государства осталось 0,75 млн га земли в постоянном пользовании – министр Лещенко

Полиграфкомбинат "Украина" блокирует обмен 6 млн акцизных марок для алкогольных напитков на новые – ЕБА

ПриватБанк запустил денежные переводы по номеру телефона

"Голос" работает над экономической стратегией для Украины – нардеп Рудик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА