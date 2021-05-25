Доля первичных онлайн-консультаций на вторичном рынке недвижимости во время пандемии превысила 70% - АСНУ

Доля первичных онлайн-консультаций на рынке недвижимости Украины с начала 2020 года превысила 70% от общего объема таких услуг, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

"Карантин актуализировал необходимость использования в работе новых технических средств: это касается качественной визуализации квартир (фото и видео объектов), возможности предоставления необходимой информации онлайн и тому подобное. Кроме первичных онлайн-консультаций более 45% потенциальных покупателей интересуют стрим и трансляции вживую с объекта недвижимости", - сообщил Пита.

Эксперт отметил, что деятельность риелтора при карантине требует жесткого соблюдения всех безопасности норм.

"Во время карантина членами АСНУ были внедрены рекомендации по безопасной работе во избежание скопления людей при просмотрах квартир и оформлению сделок с соблюдением всех необходимых санитарных норм", - сказал Юрий Пита.

Созданная в 1995 году Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины – ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. Ее членами являются более 2000 профессиональных риелторов, отделения открыты практически во всех областях Украины.