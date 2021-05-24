Экономика

22:55 24.05.2021

Министр агрополитики анонсирует санкции СНБО против земельных махинаторов

2 мин читать
Министр агрополитики анонсирует санкции СНБО против земельных махинаторов

 

К людям, занимавшимся земельными махинациями, будут применены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), заявил министр агрополитики Роман Лещенко на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля" в понедельник.

"Путем санкционного механизма СНБО, путем соответствующей подготовки всех материалов, которые мы подготовили по отношению к людям, которые занимались земельными махинациями, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, будут применены санкции", – сказал он.

"Мы должны приостановить все процессы несправедливого использования, изъятия и перепродажи земель", - подчеркнул глава Минагрополитики.

Лещенко отметил, что в разрешении ситуаций приобретения земли незаконным образом задействованы все ветви правоохранительной системы.

"Мы готовы предоставлять всю необходимую информацию для установления справедливости. Кража земли не имеет сроков давности", - заявил министр.

В своем выступлении в качестве примера формирования юрлицом достаточно крупного земельного массива из земельных участков личных крестьянских хозяйств в условиях действия моратория на продажу сельхоззмель он привел ЧСП "Агрофирма Свитанок" экс-народного депутата и жены экс-главы Киевской облгосадминистрации Татьяны Засухи. По данным министра, этот земельный банк состоит из 461 участка на 419 га под Фастовом (Киевская обл.).

"(Земельный массив), который можно абсолютно свободно купить, продать, который абсолютно есть в гражданском обороте, потому что чиновники за 20 лет формирования земельной политики сформировали механизмы, когда миллионы украинцев не имеют права распорядиться своей землей, но есть возможность через бесплатную приватизацию получить 2 га, сформировать земельные массивы. Таких массивов по Украине тысячи", – констатировал Лещенко.

По его словам, в Украине есть землевладельцы с десятками тысяч га.

Теги: #махинаторы #снбо #сельхозземля #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:35 24.05.2021
Министр агрополитики анонсирует санкции СНБО против земельных махинаторов

Министр агрополитики анонсирует санкции СНБО против земельных махинаторов

20:25 24.05.2021
Зеленский подписал закон по обеспечению гражданам доступа к государственной регистрации актов гражданского состояния

Зеленский подписал закон по обеспечению гражданам доступа к государственной регистрации актов гражданского состояния

19:45 24.05.2021
"Белавиа" в 2020г была третьей по количеству рейсов в авиапространстве Украины, также рейсы между Украиной и Беларусь осуществляет "Мотор Сич"

"Белавиа" в 2020г была третьей по количеству рейсов в авиапространстве Украины, также рейсы между Украиной и Беларусь осуществляет "Мотор Сич"

19:41 24.05.2021
Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и перенаправит все рейсы в обход ее воздушного пространства – секретарь СНБО

Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и перенаправит все рейсы в обход ее воздушного пространства – секретарь СНБО

18:05 24.05.2021
Зеленский поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью

Зеленский поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью

17:43 24.05.2021
Украина благодарна Малайзии за взаимодействие в расследовании крушения самолета рейса MH17 - МИД

Украина благодарна Малайзии за взаимодействие в расследовании крушения самолета рейса MH17 - МИД

08:21 24.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1334 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6999 человек

В Украине за сутки зафиксировано 1334 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6999 человек

07:39 24.05.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 1 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 1 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

07:07 24.05.2021
Из-за извержения вулкана в ДР Конго эвакуировали украинских миротворцев

Из-за извержения вулкана в ДР Конго эвакуировали украинских миротворцев

23:09 23.05.2021
Украинский военный ранен на Донбассе в воскресенье в результате обстрела – ОТГ "Восток"

Украинский военный ранен на Донбассе в воскресенье в результате обстрела – ОТГ "Восток"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в два Крыма, мы сделаем все для её возврата - Зеленский

Кабмин объявил с 1 июня конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета "Нафтогаза"

"Нафтогаз" и украинские парламентарии призвали США сохранить санкции против "Северного потока-2"

АМКУ разрешил "Метинвесту" купить активы Днепровского меткомбината

"Энергоатому" поставлена задача выйти на $500 млн прибыли в этом году и вскоре удвоить ее − Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

БЭБ будет координироваться Кабмином через министра финансов - постановление

Пандемия коронавируса обошлась экономике ФРГ в 300 млрд евро - исследование

На балансе государства осталось 0,75 млн га земли в постоянном пользовании – министр Лещенко

Полиграфкомбинат "Украина" блокирует обмен 6 млн акцизных марок для алкогольных напитков на новые – ЕБА

ПриватБанк запустил денежные переводы по номеру телефона

"Голос" работает над экономической стратегией для Украины – нардеп Рудик

США призвали украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы

Минагрополитики будет заниматься вопросами мелиорации через Госагентство мелиорации и рыбного хозяйства - Лещенко

ЕК выделила EUR50 млн грантов для поддержки украинских фермеров

Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в два Крыма, мы сделаем все для её возврата - Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА