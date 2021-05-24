Министр агрополитики анонсирует санкции СНБО против земельных махинаторов

К людям, занимавшимся земельными махинациями, будут применены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), заявил министр агрополитики Роман Лещенко на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля" в понедельник.

"Путем санкционного механизма СНБО, путем соответствующей подготовки всех материалов, которые мы подготовили по отношению к людям, которые занимались земельными махинациями, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, будут применены санкции", – сказал он.

"Мы должны приостановить все процессы несправедливого использования, изъятия и перепродажи земель", - подчеркнул глава Минагрополитики.

Лещенко отметил, что в разрешении ситуаций приобретения земли незаконным образом задействованы все ветви правоохранительной системы.

"Мы готовы предоставлять всю необходимую информацию для установления справедливости. Кража земли не имеет сроков давности", - заявил министр.

В своем выступлении в качестве примера формирования юрлицом достаточно крупного земельного массива из земельных участков личных крестьянских хозяйств в условиях действия моратория на продажу сельхоззмель он привел ЧСП "Агрофирма Свитанок" экс-народного депутата и жены экс-главы Киевской облгосадминистрации Татьяны Засухи. По данным министра, этот земельный банк состоит из 461 участка на 419 га под Фастовом (Киевская обл.).

"(Земельный массив), который можно абсолютно свободно купить, продать, который абсолютно есть в гражданском обороте, потому что чиновники за 20 лет формирования земельной политики сформировали механизмы, когда миллионы украинцев не имеют права распорядиться своей землей, но есть возможность через бесплатную приватизацию получить 2 га, сформировать земельные массивы. Таких массивов по Украине тысячи", – констатировал Лещенко.

По его словам, в Украине есть землевладельцы с десятками тысяч га.