Экономика

20:35 24.05.2021

Министр агрополитики анонсирует санкции СНБО против земельных махинаторов

2 мин читать
Министр агрополитики анонсирует санкции СНБО против земельных махинаторов

К людям, занимавшимся земельными махинациями, будут применены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), заявил министр агрополитики Роман Лещенко на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля" в понедельник.

"Путем санкционного механизма СНБО, путем соответствующей подготовки всех материалов, которые мы подготовили по отношению к людям, которые занимались земельными махинациями, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, будут применены санкции", – сказал он.

"Мы должны приостановить все процессы несправедливого использования, изъятия и перепродажи земель", - подчеркнул глава Минагрополитики.

Лещенко отметил, что в разрешении ситуаций приобретения земли незаконным образом задействованы все ветви правоохранительной системы.

"Мы готовы предоставлять всю необходимую информацию для установления справедливости. Кража земли не имеет сроков давности", - заявил министр.

В своем выступлении в качестве примера формирования юрлицом достаточно крупного земельного массива из земельных участков личных крестьянских хозяйств в условиях действия моратория на продажу сельхоззмель он привел ЧСП "Агрофирма Свитанок" экс-народного депутата и жены экс-главы Киевской облгосадминистрации Татьяны Засухи. По данным министра, этот земельный банк состоит из 461 участка на 419 га под Фастовом (Киевская обл.).

"(Земельный массив), который можно абсолютно свободно купить, продать, который абсолютно есть в гражданском обороте, потому что чиновники за 20 лет формирования земельной политики сформировали механизмы, когда миллионы украинцев не имеют права распорядиться своей землей, но есть возможность через бесплатную приватизацию получить 2 га, сформировать земельные массивы. Таких массивов по Украине тысячи", – констатировал Лещенко.

По его словам, в Украине есть землевладельцы с десятками тысяч га.

Теги: #снбо #земля
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:41 24.05.2021
Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и перенаправит все рейсы в обход ее воздушного пространства – секретарь СНБО

Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и перенаправит все рейсы в обход ее воздушного пространства – секретарь СНБО

11:44 24.05.2021
Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в два Крыма, мы сделаем все для её возврата - Зеленский

Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в два Крыма, мы сделаем все для её возврата - Зеленский

11:15 24.05.2021
Зеленский публично подписал закон №2194 о передаче сельхозземель из государственной в коммунальную собственность

Зеленский публично подписал закон №2194 о передаче сельхозземель из государственной в коммунальную собственность

13:54 23.05.2021
Зеленский 24 мая примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля"

Зеленский 24 мая примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля"

14:38 22.05.2021
"Батькивщина" определилась с формулировкой вопроса для референдума о рынке земли

"Батькивщина" определилась с формулировкой вопроса для референдума о рынке земли

19:00 21.05.2021
Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях от 14 мая

Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях от 14 мая

18:44 21.05.2021
ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ СНБО ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ СНБО ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

16:38 21.05.2021
Аренда с/х земли в Украине в 2020 году подорожала в среднем на 6,5% - УКАБ

Аренда с/х земли в Украине в 2020 году подорожала в среднем на 6,5% - УКАБ

15:53 21.05.2021
Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля"

Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля"

15:16 20.05.2021
Послы G7 надеются, что земельная реформа будет завершена к 1 июля

Послы G7 надеются, что земельная реформа будет завершена к 1 июля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в два Крыма, мы сделаем все для её возврата - Зеленский

Кабмин объявил с 1 июня конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета "Нафтогаза"

"Нафтогаз" и украинские парламентарии призвали США сохранить санкции против "Северного потока-2"

АМКУ разрешил "Метинвесту" купить активы Днепровского меткомбината

"Энергоатому" поставлена задача выйти на $500 млн прибыли в этом году и вскоре удвоить ее − Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

БЭБ будет координироваться Кабмином через министра финансов - постановление

Пандемия коронавируса обошлась экономике ФРГ в 300 млрд евро - исследование

"Белавиа" в 2020г была третьей по количеству рейсов в авиапространстве Украины, также рейсы между Украиной и Беларусь осуществляет "Мотор Сич"

На балансе государства осталось 0,75 млн га земли в постоянном пользовании – министр Лещенко

Полиграфкомбинат "Украина" блокирует обмен 6 млн акцизных марок для алкогольных напитков на новые – ЕБА

ПриватБанк запустил денежные переводы по номеру телефона

"Голос" работает над экономической стратегией для Украины – нардеп Рудик

США призвали украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы

Минагрополитики будет заниматься вопросами мелиорации через Госагентство мелиорации и рыбного хозяйства - Лещенко

ЕК выделила EUR50 млн грантов для поддержки украинских фермеров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА