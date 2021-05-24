Пандемия коронавируса обошлась экономике ФРГ в 300 млрд евро - исследование

Экономика Германии недосчиталась порядка 300 млрд евро на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и на устранение экономического ущерба потребуются годы, свидетельствует данные Института немецкой экономики (IW) в Кельне.

Согласно результатам исследования, проведенного IW, только в первом полугодии 2021 года ущерб, связанный с пандемией COVID-19, составил около 100 млрд евро - вдобавок к потерям, понесенным в прошлом году.

В своих расчетах экономисты сравнивали возможное развитие ситуации в условиях отсутствия пандемии с фактическим состоянием экономики ФРГ.

Хотя ускорение темпов вакцинации населения против коронавируса обнадеживает, локдауны оставят свой след, отмечают авторы исследования.

"Скорость вакцинации наконец-то растет - это сигнал для экономики, который нельзя недооценивать, - заявил глава IW Михаэль Хютер. - Несмотря на это, нельзя испытывать иллюзий по поводу того, что кризис пройдет бесследно".

"Потребуются годы, прежде чем потери и структурные перекосы будут сбалансированы", - сказал он.