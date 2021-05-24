Экономика

19:45 24.05.2021

"Белавиа" в 2020г была третьей по количеству рейсов в авиапространстве Украины, также рейсы между Украиной и Беларусь осуществляет "Мотор Сич"

2 мин читать
"Белавиа" в 2020г была третьей по количеству рейсов в авиапространстве Украины, также рейсы между Украиной и Беларусь осуществляет "Мотор Сич"

Прямые авиарейсы в/из Беларуси в Украину по состоянию на конец мая 2021 года осуществляют авиакомпании "Мотор Сич" (Украина) и "Белавиа" (Беларусь).

Как свидетельствуют данные украинского авиарегулятора ("Украэрорух"), "Белавиа" в 2020 году была третьей по количеству выполненных в авиапространстве Украины полетов (10 644 полета) после турецкой Turk Hava Yollari (14 623 полетов) и "Международных авиалиний Украины" (14 406 полетов).

"Белавиа" летает из Минска в Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Одессу и Херсон.

"Мотор Сич" дважды в неделю выполняет рейсы по маршруту Минск-Запорожье.

Как сообщалось, самолет ирландской авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Ryanair заявила, что осуждает принудительное приземление своего лайнера в Минске, оказывает содействие ЕС и НАТО в расследовании инцидента.

Украина заявила о консолидированной с ЕС позиции в отношении авиаинцидента в Минске. "Украина на эту ситуацию с актом терроризма - захватом самолёта - будет реагировать скоординированно со странами Европы. Ключевое для нас, как и для любой цивилизованной страны - это освобождение Романа Протасевича и восстановление полной безопасности для гражданской авиации в регионе. Какие шаги это обеспечат - вопрос для всех европейских стран, реакция должна быть продуманной и общей", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" советник руководителя Офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны проработать решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Теги: #белавиа #рейсы #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:25 24.05.2021
Зеленский подписал закон по обеспечению гражданам доступа к государственной регистрации актов гражданского состояния

Зеленский подписал закон по обеспечению гражданам доступа к государственной регистрации актов гражданского состояния

18:05 24.05.2021
Зеленский поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью

Зеленский поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью

17:43 24.05.2021
Украина благодарна Малайзии за взаимодействие в расследовании крушения самолета рейса MH17 - МИД

Украина благодарна Малайзии за взаимодействие в расследовании крушения самолета рейса MH17 - МИД

08:21 24.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1334 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6999 человек

В Украине за сутки зафиксировано 1334 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6999 человек

07:39 24.05.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 1 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 1 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

07:07 24.05.2021
Из-за извержения вулкана в ДР Конго эвакуировали украинских миротворцев

Из-за извержения вулкана в ДР Конго эвакуировали украинских миротворцев

23:09 23.05.2021
Украинский военный ранен на Донбассе в воскресенье в результате обстрела – ОТГ "Восток"

Украинский военный ранен на Донбассе в воскресенье в результате обстрела – ОТГ "Восток"

19:15 23.05.2021
Украина требует немедленного освобождения белорусского журналиста Романа Протасевича – МИД

Украина требует немедленного освобождения белорусского журналиста Романа Протасевича – МИД

18:29 23.05.2021
Два обстрела осуществили российские наемники на Донбассе с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Два обстрела осуществили российские наемники на Донбассе с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

16:55 23.05.2021
Кулеба обсудил с главой МИД Египта эвакуацию украинцев из Сектора Газа

Кулеба обсудил с главой МИД Египта эвакуацию украинцев из Сектора Газа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в два Крыма, мы сделаем все для её возврата - Зеленский

Кабмин объявил с 1 июня конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета "Нафтогаза"

"Нафтогаз" и украинские парламентарии призвали США сохранить санкции против "Северного потока-2"

АМКУ разрешил "Метинвесту" купить активы Днепровского меткомбината

"Энергоатому" поставлена задача выйти на $500 млн прибыли в этом году и вскоре удвоить ее − Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

БЭБ будет координироваться Кабмином через министра финансов - постановление

Министр агрополитики анонсирует санкции СНБО против земельных махинаторов

Пандемия коронавируса обошлась экономике ФРГ в 300 млрд евро - исследование

На балансе государства осталось 0,75 млн га земли в постоянном пользовании – министр Лещенко

Полиграфкомбинат "Украина" блокирует обмен 6 млн акцизных марок для алкогольных напитков на новые – ЕБА

ПриватБанк запустил денежные переводы по номеру телефона

"Голос" работает над экономической стратегией для Украины – нардеп Рудик

США призвали украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы

Минагрополитики будет заниматься вопросами мелиорации через Госагентство мелиорации и рыбного хозяйства - Лещенко

ЕК выделила EUR50 млн грантов для поддержки украинских фермеров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА