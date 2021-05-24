"Белавиа" в 2020г была третьей по количеству рейсов в авиапространстве Украины, также рейсы между Украиной и Беларусь осуществляет "Мотор Сич"

Прямые авиарейсы в/из Беларуси в Украину по состоянию на конец мая 2021 года осуществляют авиакомпании "Мотор Сич" (Украина) и "Белавиа" (Беларусь).

Как свидетельствуют данные украинского авиарегулятора ("Украэрорух"), "Белавиа" в 2020 году была третьей по количеству выполненных в авиапространстве Украины полетов (10 644 полета) после турецкой Turk Hava Yollari (14 623 полетов) и "Международных авиалиний Украины" (14 406 полетов).

"Белавиа" летает из Минска в Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Одессу и Херсон.

"Мотор Сич" дважды в неделю выполняет рейсы по маршруту Минск-Запорожье.

Как сообщалось, самолет ирландской авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Ryanair заявила, что осуждает принудительное приземление своего лайнера в Минске, оказывает содействие ЕС и НАТО в расследовании инцидента.

Украина заявила о консолидированной с ЕС позиции в отношении авиаинцидента в Минске. "Украина на эту ситуацию с актом терроризма - захватом самолёта - будет реагировать скоординированно со странами Европы. Ключевое для нас, как и для любой цивилизованной страны - это освобождение Романа Протасевича и восстановление полной безопасности для гражданской авиации в регионе. Какие шаги это обеспечат - вопрос для всех европейских стран, реакция должна быть продуманной и общей", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" советник руководителя Офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны проработать решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.