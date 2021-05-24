Экономика

14:16 24.05.2021

ПриватБанк запустил денежные переводы по номеру телефона

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ПриватБанк запустил денежные переводы по номеру телефона

 Государственный ПриватБанк (Киев) запустил услугу перевода денежных средств по номеру телефона в мобильном приложении Приват24, сообщила пресс-служба банка в понедельник.

"Чтобы перевести деньги по телефону в мобильном Приват24, надо перейти к сервисам, нажать "Перевод на карту" и в появившемся окне выбрать получателя из телефонной книги. Деньги поступят получателю онлайн", – говорится в сообщении.

Указывается, что для использования услуги необходимо загрузить последнее обновление Приват24.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (561,062 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

 

Теги: #переводы #приватбанк
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