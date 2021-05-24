Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в два Крыма, мы сделаем все для её возврата - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения привел к краже земельных территорий площадью в два Крыма, и Украина сделает все для их возврата.

"В 2014 году Россия аннексировала у нашего государства полуостров Крым. За время моратория некоторые бизнесмены и политики украли у государства землю, которая равняется площади почти двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое", - заявил Зеленский, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Земля" в понедельник в Киеве.

По словам Зеленского, предыдущие власти лишили граждан Украины конституционного права собственности на землю.

"Почти 20 лет со стороны власти было все, кроме дел. Они обещали, манипулировали, даже ели землю на трибуне Верховной Рады, пугали, что вывезут землю вагонами за границу, но, что самое страшное, они лишили 7 млн. граждан Украины их конституционного права собственности на землю. Люди не могли распоряжаться землей, не могли покупать и продавать или завещать ее, как это делается во многих странах мира. Для украинцев действовал мораторий, как в Венесуэле или Северной Корее", - отметил президент.

"За время действия мораторий умерло почти 1 млн. собственников земли, а стоимость гектара сельскохозяйственной земли стала самой низкой в Европе", - добавил он.

Глава государства также отметил, что по предварительным расчетам было незаконно присвоено около 5 млн. гектар государственных земель Украины.

"Парламенты предыдущего времени не смогли не то что провести земельную реформу, а даже начать обсуждение соответствующих законов. Однако им удалось ввести в середине страны офшор площадью свыше 8 млн. га – серый теневой рынок, где землю очень легко покупали, продавали и зарабатывали миллионы без уплаты налогов, официального трудоустройства и гарантий для людей", - сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что "сегодня власть в Украине делает рынок земли прозрачным". Он напомнил, что по итогам региональных земельных форумов и публичных дискуссий 31 марта 2020 года парламент Украины утвердил закон про оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Президент также напомнил о принятии ряда законов и указов, в частности, о национальной инфраструктуре геопространственных данных или передаче части сельскохозяйственных земель из государственной в коммунальную собственность.

"В конце концов, в апреле 2021 года Верховная Рада, преодолев сумасшедшее сопротивление и переработав законодательный спам от отдельных политических партий, приняла последний ключевой закон, необходимый для старта прозрачного рынка земли – это закон 2195, который внедряет электронный аукцион по покупке или продаже земли, и 2194, который отбирает у кабинетных чиновников функцию оформления права на землю", - сказал Зеленский.

"Это гарантия наполнения местных бюджетов, возможность для каждого украинца принять участие в аукционе и начать свое фермерское хозяйство", - добавил он.