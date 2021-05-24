Экономика

10:14 24.05.2021

Минэкономики на конец мая снизило среднюю цену бензина на 0,38 грн/литр

2 мин читать
Минэкономики на конец мая снизило среднюю цену бензина на 0,38 грн/литр

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины установило на конец мая среднюю стоимость бензинов 24,84 грн/литр, дизтоплива – 20,89 грн/литр, говорится в обнародованном на сайте ведомства сообщении.

Таким образом, по сравнению с серединой мая средняя цена бензина снижена на 0,38 грн/литр, тогда как для ДТ она не изменилась.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 29,84 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 27,89/грн.

Как сообщалось, Кабмин постановлением №474 от 14 мая 2021 года установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр и бензина – не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ. Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина – ежемесячно 3, 13 и 23 числа.

Минэкономики также выпустило разъяснение, что под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.

В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Теги: #бензин #стоимость #минэкономики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:41 21.05.2021
Кабмин переименовал Министерство развития экономики, торговли и с/х в Минэкономики - постановление

Кабмин переименовал Министерство развития экономики, торговли и с/х в Минэкономики - постановление

10:29 21.05.2021
Минэкономики ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2021 г. до 4,1%, в 2022 г. - до 3,8% - экс-министр

Минэкономики ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2021 г. до 4,1%, в 2022 г. - до 3,8% - экс-министр

13:30 20.05.2021
Рада назначила Любченко первым вице-премьер-министром – министром экономики

Рада назначила Любченко первым вице-премьер-министром – министром экономики

10:22 20.05.2021
"Датагруп" оценила покупаемую ею Volia в 1,5 млрд грн

"Датагруп" оценила покупаемую ею Volia в 1,5 млрд грн

20:18 18.05.2021
Реал, Барселона и МЮ остаются самыми дорогими брендами в мире футбола - Brand Finance

Реал, Барселона и МЮ остаются самыми дорогими брендами в мире футбола - Brand Finance

17:21 18.05.2021
Рада уволила Петрашко с должности министра экономики Украины

Рада уволила Петрашко с должности министра экономики Украины

10:45 17.05.2021
Максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива – Минэкономики

Максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива – Минэкономики

21:25 14.05.2021
Замминистра экономики Панаиотиди написала заявление об отставке

Замминистра экономики Панаиотиди написала заявление об отставке

13:54 14.05.2021
Кабмин установил предельные уровни торговой надбавки АЗС при продаже дизтоплива и бензина

Кабмин установил предельные уровни торговой надбавки АЗС при продаже дизтоплива и бензина

10:24 14.05.2021
Министр экономики Латвии отправлен в отставку на фоне заявлений, что это неуместно в условиях кризиса

Министр экономики Латвии отправлен в отставку на фоне заявлений, что это неуместно в условиях кризиса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в два Крыма, мы сделаем все для её возврата - Зеленский

Кабмин объявил с 1 июня конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета "Нафтогаза"

"Нафтогаз" и украинские парламентарии призвали США сохранить санкции против "Северного потока-2"

АМКУ разрешил "Метинвесту" купить активы Днепровского меткомбината

"Энергоатому" поставлена задача выйти на $500 млн прибыли в этом году и вскоре удвоить ее − Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в два Крыма, мы сделаем все для её возврата - Зеленский

Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию

Зеленский 24 мая примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля"

НКЦБФР электронно допустила к обращению в Украине облигации Eurohold – владельца двух украинских СК

НКЦБФР электронно допустила к обращению в Украине облигации Eurohold – владельца двух украинских СК

Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию

Кабмин объявил с 1 июня конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета "Нафтогаза"

Пандемия заставляет застройщиков менять форматы своих объектов - Urban Experts

Кабмин поднял потолок оплаты услуг члена набсовета "Нафтогаза" до 6,328 млн грн в год

НБУ обязал банки пересмотреть внутренние процессы по управлению реструктуризированными активами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА