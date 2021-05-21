НКЦБФР электронно допустила к обращению в Украине облигации Eurohold – владельца двух украинских СК

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине облигации Eurohold Bulgaria AD (ISIN XS1731768302), которой принадлежат украинские страховые компании "Eвроинс Украина" и "Европейское Туристическое Страхование".

Как говорится в сообщении НКЦБФР в пятницу, такое решение регулятор принял 20 мая.

Комиссия уточнила, что общий объем выпуска – EUR70 млн, а заявка на допуск была подана на 305 облгаций номиналом EUR1 тыс. Предполагается, что бумаги будут учтены в страховых резервах СК "Евроинс Украина". Срок их погашения – 7 декаря 2022 года, процентная ставка – 6,5%. Помощь в регистрации бумаги для клиента оказывала инвестгруппа "Универ".

С учетом Eurohold общее число иностранных ценных бумаг, допущенных к обращению в Украине, достигло 35.

НКЦБФР подчеркнула, что впервые допуск иностранных ЦБ был проведен исключительно в электронном формате без предоставления каких-либо бумажных копий документов к регулятору. "Все необходимые документы были представлены официальным каналом связи в электронном виде с наложением электронной цифровой подписи заявителя. Комиссия провела все процедуры связанные с предоставлением этой услуги всего за две недели с момента поступления пакета документов", - приводятся в сообщении НКЦБФР слова члена комиссии Максима Либанова.

Холдинговая компания Eurohold Bulgaria основана в 1996 году. Главный офис – София (Болгария). Ключевые страны деятельности: Болгария, Румыния, Македония, Украина и Греция. Eurohold Bulgaria котируется на высоколиквидном рынке Варшавской фондовой биржи и на Болгарской фондовой бирже.

Долгосрочная стратегическая цель Eurohold – стать одним из ведущих независимых поставщиков финансовых услуг и операторов энергорынка в Юго-Восточной Европе, в связи с чем недавно компания заключила сделка по покупке энергетического бизнеса чешской CEZ в Болгарии

В настоящее время страхование является крупнейшим сегментом в портфеле деятельности и основным источником доходов Eurohold Bulgaria. Входящая в состав холдинга Страховая группа Euroins Insurance Group (EIG) консолидирует его операционную деятельность на региональных рынках общего страхования.

Группа работает в 11 странах и имеет дочерние компании в Болгарии, Украине, Румынии, Северной Македонии, Грузии, России и Беларуси. EIG насчитывает более 4 млн клиентов и более 3000 сотрудников.

СК "Евроинс Украина" работает на украинском рынке с 1992 года, является универсальным non-life страховщиком с около 100 представительствами по всей стране. Имеет 25 лицензий, из них 16 – по добровольным и 9 – по обязательным видам страхования.