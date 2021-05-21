Кабмин ограничил оплату услуг члена набсовета "Нафтогаза" 6,328 млн грн в год

Кабинет министров Украины установил максимально допустимый размер базовой годового вознаграждения оплаты услуг члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины " суммой 6,328 млн грн (около $19 тыс. в месяц по текущему курсу).

Согласно обнародованному на правительственном портале постановлению №503 от 19 мая 2021 года, это ограничение действует сроком до 30 апреля 2022 года.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году уменьшил стоимость оплаты услуг членов наблюдательного совета в 2,1 раза (на 15,387 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 14,038 млн грн.

Согласно отчету о платежах "Нафтогаза" за 2020 год, услуги главы совета Клер Споттисвуд обошлись в 3,549 млн грн, Людо Ван дер Хейдена – 3,049 млн грн, Бруно Лескуа – 3,042 млн грн, Натальи Бойко – 2,329 млн грн, Амоса Хохштайна – 2,069 млн грн.

В 2019 году "Нафтогаз" направил на оплату услуг членов набсовета 29,4 млн грн, в 2018 – 29,3 млн грн.