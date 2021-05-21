Пандемия заставляет застройщиков менять форматы своих объектов - Urban Experts

Пандемия, изменения образа жизни населения и карантинные ограничения увеличивают спрос и доходность смешанных проектов недвижимости, реализованных по принципу Blended Use и обеспечивающих полноценную жизнь в рамках единого пространства, считает CEO Urban Experts Виталий Бойко.

"Сегодня локация, материалы, технологии и имя застройщика, конечно, очень важны, но они не приносят максимальной доходности. Ее приносит максимальное соответствие стилю жизни потребителя – возможность иметь рядом всю инфраструктуру для счастливой жизни", – рассказал Бойко в ходе Всеукраинского форума "Городская и загородная недвижимость-2021" в Киеве в пятницу.

По его словам, современные многофункциональные центры проектируются в основном по принципу Mixed Use, когда в объекте представлено большое количество различных типов недвижимости с целью получения наибольшей выгоды и минимизации рисков.

Однако пандемия и карантинные ограничения увеличили популярность мультифункциональных форматов недвижимости, реализованных в рамках концепции Blended Use, учитывающей стиль жизни покупателя: предпочтение жить, работать, отдыхать, делать покупки в одном месте увеличивают запрос на доступную инфраструктуру как в городских, так и загородных проектах.