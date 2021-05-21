Поправки к законопроекту о запрете рекламы курения предлагают запретить показ фильмов со сценами курения - источник

Одна из внесенных в законопроект о запрете рекламы курения (№4212) поправок предлагает запретить создание и трансляцию кино-, аудио-, видеопродукции, изображающей курение табачных изделий (в том числе табакосодержащих изделий для электрического нагрева), следует из перечня поправок к соответствующему законопроекту, текстом которой располагает "Интерфакс-Украина".

На сайте Верховной Рады текст законопроекта №4212 с предложенными ко второму чтению поправками пока отсутствует.

"Запрещается обращение, демонстрация и прокат кино-, аудио-, видео-, радио-, телепродукции, материалов на электронных носителях, других видов продукции, которые содержат изображения табачных изделий и процесса их употребления, использование изображений табачной продукции", - говорится в тексте предложенной ко второму чтению законопроекта поправки №115.

Данная поправка предполагает введение запрета СМИ предоставлять услуги производителям и/или импортерам табачных изделий и связанным с ними организациям.

Согласно перечню, поправка №187 к законопроекту предлагает запретить производителям табачной продукции и ее импортерам оказывать любую поддержку неприбыльным (в том числе благотворительным и общественным) организациям, независимо от того, делается это в обмен или не в обмен на ее популяризацию. Это поправкой также предлагается ввести запрет на корпоративную социально-ответственную деятельность таких компаний, проведение информационных кампаний и мероприятий для населения (в том числе с целью профилактики курения среди молодежи), проведения любых рекламных, медийных и социальных проектов.

Данная поправка предполагает введение запрета производителям и импортерам табачной продукции оказывать финансовую и иную помощь организаторам мероприятий, заведениям общественного питания и других местам отдыха, в том числе проводить для них строительство или ремонт помещений.

Ко второму чтению законопроекта №4212 также предлагается поправка №241, согласно которой законопроект после принятия его во втором чтении должен вступить в силу через месяц со дня его опубликования, а Кабинет министров должен в месячный срок привести в соответствие с ним свои нормативно-правовые акты.

Как сообщалось, Верховная Рада в апреле 2021 года поддержала в первом чтении внесение изменений в статью 22 закона "О рекламе" в части расширения действия закона на электронные сигареты и используемые в них жидкости. За принятие законопроекта №4212 за основу проголосовали 284 депутата при минимально необходимых 226.

Документ предусматривает запрет на рекламу табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, рекламу знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, электронные сигареты и используемые в электронных сигаретах жидкости.

Законопроект запрещает размещение на любых других товарах изображений табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, знаков для товаров и услуг, под которыми выпускаются табачные изделия (таких как зажигалки и пепельницы).

Помимо того запрещается спонсирование теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, электронные сигареты, жидкости, используемые в электронных сигаретах.

Согласно документу, реклама электронных сигарет и жидкостей для них не должна содержать изображения популярных лиц или одобрение или курения, использования электронных сигарет. Реклама не должна также создавать впечатление, будто большинство людей курят или используют электронные сигареты.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, запрет рекламы электронных сигарет и используемых в них жидкостей преследует цель заботы о сохранении здоровья нации. Документ направлен на сокращение употребления электронных сигарет и используемых в них жидкостей, и предполагает замену их рекламы следует запретить на социальную антирекламу.