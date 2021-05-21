Экономика

16:38 21.05.2021

Аренда с/х земли в Украине в 2020 году подорожала в среднем на 6,5% - УКАБ

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Аренда с/х земли в Украине в 2020 году подорожала в среднем на 6,5% - УКАБ

Арендная плата за пользование землей сельскохозяйственного назначения в Украине в 2020 году выросла в среднем на 6,5% по сравнению с 2019 годом – до 3,38 тыс. грн/га в год, в ряде областей стоимость аренды превысила значение нормативной денежной оценки земель (НПО) на 15% из-за высокой конкуренции между арендаторами, сообщила ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) в пресс-релизе в пятницу.

"Такая тенденция к повышению арендной платы наблюдается в последние несколько лет. Сначала конкуренция между аграриями заставляла увеличивать процент арендной платы в договорах. Следующий толчок к росту арендной платы произошел в 2018 году после проведения всеукраинской нормативной денежной оценки сельскохозяйственных земель, хотя в некоторых регионах она в результате пересчета несколько снизилась", - отметила эксперт по земельным вопросам УКАБ Эллина Юрченко, цитируемая в пресс-релизе.

По ее данным, увеличение арендной платы за землю в 2020 году объясняется активным проведением земельной реформы и ожидаемым открытием рынка земли.

Ассоциация отметила, что наиболее дорогой аренда сельхозземель в 2020 году была в Киевской области, где составила 4,99 тыс. грн (+5,5% по сравнению с 2019 годом), Тернопольской и Хмельницкой – по 4,68 тыс. грн (+9% роста в обеих областях), и Винницкой – 4,56 тыс. грн.

УКАБ уточнила, что в 2020 году наибольший рост арендной платы в процентном отношении произошло в Черниговской области - на 19% по сравнению с 2019 годом, Волынской – 11,5% и Ровенской – 11%.

По данным ассоциации, меньший размер арендной платы в южных и восточных областях объясняется меньшей урожайностью земель из-за более засушливого климата, а незначительный рост арендной платы в этих регионах в 2020 году обусловлен потерями из-за засухи.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в декабре 2020 года спрогнозировал генерацию $85 млрд дополнительного ВВП в течение 10 лет после открытия в стране рынка земли, при этом ее средняя стоимость возрастет в пять раз.

Теги: #земля #аренда
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