"Укрзализныця" определила 182 непрофильных актива, 11 уже выставляет на продажу

АО "Укрзализныця" (УЗ) на первом этапе определило 182 непрофильных актива, 11 из которых уже готовы к продаже и будут выставлены на аукционы через систему "Prozorro.Продажи", сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и. о. главы ее правления Ивана Юрика в пятницу.

По его словам, план распоряжения активами разработала комиссия по непрофильным активам, его утвердило правление УЗ.

В перечень первых 11 объектов вошли шесть магазинов, помещение спортклуба и четыре нежилых помещения. От реализации первой партии непрофильных активов УЗ планирует получить около 18 млн грн.

"Так исторически сложилось, что "Укрзализныця" имеет большое количество помещений и зданий, которые уже не используются. Вместо этого мы вынуждены тратить средства на их содержание. Таким образом, вместо прибыли они генерируют лишние расходы. Именно эти объекты мы будем продавать для максимально эффективного их дальнейшего использования новыми владельцами. Поэтому приглашаем бизнес к сотрудничеству", - цитирует пресс-служба Юрика.

Он также отметил, что процесс проведения аукционов будет "максимально прозрачным и транспарентным". Кроме того, будет проведена отдельная маркетинговая кампания с целью привлечения максимального количества участников аукционов.

"После проведения первых аукционов мы сделаем детальный анализ заинтересованности рынка в непрофильных активах "Укрзализныци". После этого начнем следующие этапы реализации наших избыточных объектов", - подытожил Юрик.