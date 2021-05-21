Экономика

13:13 21.05.2021

Виллем Коппульс завершил работу в НАК "Нафтогаз Украины"

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Виллем Коппульс завершил работу в НАК "Нафтогаз Украины"

Директор дивизиона "Трейдинг" НАК "Нафтогаз Украины" и генеральный директор ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" Виллем Коппульс решил завершить работу в компании, сообщается в пресс-релизе НАК в пятницу.

Временно исполнять обязанности директора дивизиона "Трейдинг" будет главный исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

И.о. генерального директора ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" назначена Ирина Журавлева, начальник департамента по операционной деятельности НАК "Нафтогаз Украины".

Виллем Коппульс присоединился к Группе "Нафтогаз" в мае 2020 года в качестве генерального директора ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг", впоследствии возглавил дивизион "Коммерция", а после выделения розничного бизнеса в отдельное подразделение – дивизион "Трейдинг".

"Виллем Коппульс формировал стратегию трейдинга, налаживал работу на этом направлении в очень сложных рыночных условиях, создавал фундамент для организации современной, полноценной трейдинговой компании европейского образца", − отметили в компании.

"Мы благодарны Виллему Коппульсу за вклад в развитие компании и желаем ему успеха в последующих шагах на энергетическом рынке. Мы и в дальнейшем намерены развивать торговую деятельность "Нафтогаза" и укреплять нашу  команду", – подчеркнул Отто Ватерландер.

Теги: #нафтогаз #кадры
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