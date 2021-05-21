НКРЭКУ планирует остановить импорт э/э из РФ и Беларуси на 4 месяца

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует ограничить до нуля существующую пропускную способность с РФ и Беларусью для импорта электроэнергии на июнь-сентябрь 2021 года.

Соответствующее решение внесено в повестку заседания регулятора на 26 мая, текст которой обнародован на сайте НКРЭКУ.

Согласно документу, победителям соответствующих годовых аукционов будут возмещены средства.

Как сообщалось, в апреле-декабре 2020 года НКРЭКУ уже останавливала импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, отменив результаты аукционов на доступ к межгосударственному сечению с этими странами. Срок действия соответствующей нормы переходных положений закона о рынке электроэнергии истек 31 декабря 2020 года.

В середине мая 2021 года регулятор вновь получил законодательное право до конца 2021 года ограничивать пропускную способность, распределяющуюся на месячных и суточных аукционах со странами, которые не являются членами Европейского Энергосообщества.

В январе-апреле 2021 года импорт электроэнергии составил 946,9 млн кВт-ч, что в 1,8 раза (на 757,7 млн кВт-ч) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В т.ч. из Беларуси поставлено 511,6 млн кВт-ч, Словакии – 238,6 млн кВт-ч, России – 101 млн кВт-ч, Венгрии – 61,1 млн кВт-ч, Румынии – 34,5 млн кВт-ч.