Экономика

12:05 21.05.2021

И.о. главы "Укрзализныци" пригласил совладельца monobank Гороховского поработать СЕО УЗ один день

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И.о. главы "Укрзализныци" пригласил совладельца monobank Гороховского поработать СЕО УЗ один день

И.о. главы АО "Укрзализныця" Иван Юрик пригласил совладельца monobank Олега Гороховского поработать один день в качестве руководителя компании.

"Укрзализныця" и ее СЕО Иван Юрик позвали меня поработать один день СЕО... Отдельно хочу поблагодарить своего друга и ярчайшего украинского предпринимателя Константина Єфименко (СЕО Biopharma - ИФ), который сразу же предложил оплатить мой гонорар в 500 тыс. грн, если "Укрзализныця" захочет меня нанять", - написал Гороховский на своей странице в Facebook в пятницу.

Он подчеркнул, что УЗ - огромный монополист и очень интересная компания.

"Конечно же, один день работы в ней будет похож на экскурсию. Невозможно глубоко вникнуть в процессы такой крупной компании за 8 часов. И за 800 сложно. Тем интереснее и важнее будет найти ту ниточку, которая распутает клубок", - считает он.

Гороховский также сообщил о планах поработать СЕО на один день в компании "Биосфера".

"Просто не имею права отказать Андрею Здесенко (СЕО "Биосфера" - ИФ), который уже более трех месяцев предлагает мне поработать CEO в его прекрасной компании "Биосфера" за 1,4 млн грн за день работы или в пересчете на месячную зарплату EUR1 млн. Здесь будет максимально сложно и интересно, так как Андрей очень крутой бизнесмен и его компания очень успешна и эффективна",- написал он.

О запуске проекта "СЕО на 1 день" при поддержке компании Visa Гороховский объявил осенью 2020 года. Идея такого проекта заключается в предоставлении предпринимателям помощи в повышении эффективности их компаний. В рамках этой инициативы он на один день будет занимать должность руководителя компании малого или среднего украинского бизнеса: проконсультирует, сделает краш-тест, даст подсказки по построению эффективной бизнес-модели, развития, маркетинга и др.

В ответ компания, с которой будет работать Гороховский, должна сделать взнос в размере 100 тыс. грн. Эти деньги совладелец monobank будет перечислять на стипендии для талантливых студентов в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", Киевском политехническом институте и Киевском национальном университете им. Т.Шевченко.

Теги: #сео #укрзализныця #гороховский
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