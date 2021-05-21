Минэкономики ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2021 г. до 4,1%, в 2022 г. - до 3,8% - экс-министр

Министерство экономики Украины в обновленном макропрогнозе ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022-м - с 4,3% до 3,8%, сообщил экс-министр Игорь Петрашко.

"Наш обновленный макропрогноз, направленный в разные органы власти и на котором будет также строиться трехлетняя Бюджетная декларация, - это рост экономики на 4,1% в этом году (реальный ВВП)", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Петрашко отметил, что падение экономики по итогам января-марта 2020 года оказалось лучше ожидаемого показателя - 2% при ожидаемых 3% проседания.

"С апреля мы видим позитивные тенденции, в том числе по росту промышленного производства и ВВП", – уточнил экс-министр он.

При этом, по его словам, министерство ожидает рост инфляции на 8,8% в среднем в 2021 году по сравнению с 2020-м.