Цены на первичном рынке жилья в Киеве в апреле снизились в среднем на 4% – исследование

Медианные цены на первичном рынке жилья в Киеве по итогам апреля 2021 года снизились в среднем на 4% по сравнению с мартом (на 10% год к году), при этом наибольшее снижение наблюдалось в сегменте трехкомнатных квартир – до 17%, следует из исследования портала Address.ua.

"Фактором снижения медианных цен стал выход на рынок пяти новых объектов с ценами ниже среднерыночных. Это привело к довольно заметным изменениям цен – в первую очередь пострадали многокомнатные и трехкомнатные квартиры", – сообщил директор City Development Solutions Роман Герасимчук.

Согласно исследованию, в апреле медианные цены для двухкомнатных квартир составили $1030/кв. м, что ниже мартовского показателя на 6,4%, трехкомнатных – $1012/кв. м, что на 17% ниже, чем в марте. В то же время цена на однокомнатные квартиры в апреле выросла на 3% по сравнению с предыдущим месяцем – до $1046/кв. м.

По данным портала, чаще всего просматривали объявления о продаже двухкомнатных квартир – количество запросов составило 46% от общего объема. Однокомнатными интересовались 37% пользователей, трехкомнатными – лишь 7%. При этом самыми популярными стали квартиры в ценовом диапазоне $50-70 тыс. (47%), на втором месте – до $30 тыс. (30%), а квартиры стоимостью $30-50 тыс. заняли 17% в общей структуре спроса.

По данным портала, в марте чаще всего просматривали объявления о продаже квартир в Голосеевском районе столицы (медианная цена – $1 тыс./кв. м), далее следует Шевченковский ($1,5 тыс./кв. м), Печерский ($1,9 тыс./кв. м) и Оболонский ($1 тыс./кв. м) районы. Меньше всего интересовались покупкой квартиры в Подольском районе.

Исследование Address.ua базируется на анализе объявлений, размещенных на портале, и активности пользователей (224 тыс. посещений за апрель-2021).

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