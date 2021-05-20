Киев объявил конкурс на маршрутные перевозки пассажиров в новом стандарте - ужесточили требования к автобусам и их состоянию

Киевская городская государственная администрация объявила конкурс на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования с ужесточенными требованиями к автосредствам, отмечается в сообщении на сайте КГГА.

При этом, по словам заместителя главы КГГА Константина Усова, которого цитирует пресс-служба, старые маршрутки пока будут ездить по предварительным договорам, но по завершению их срока - конкурсы будут объявлены уже согласно новым условиям и стандартам.

Среди новых, поставленных КГГА, условий - обеспечение большей доступности автобусов для маломобильных пассажиров и людей с инвалидностью, запрет звукового и визуального загрязнения, наличие не менее пяти специальных кнопок остановки по требованию, оборудование салона кондиционерами и системами обогрева, а также наличие дополнительного пространства в салоне для перевозки не менее одного колесного кресла, детской коляски или велосипеда.

Помимо этого в перечень требований к автобусам вошло наличие автоматического объявления остановок на украинском и английском языках, которое должно дублироваться на электронном табло внутри и снаружи салона, чтобы информация была доступна людям с нарушением зрения. Салоны также должны быть оборудованы валидаторами для е-билета и GPS-системами.

"В салоне должен быть размещен информационный стенд утвержденного городом образца. На нем будет фото водителя, номер автобуса, а также другая информация по перевозчику и контакты для обратной связи. Это позволит пассажиру отправить предложение или жалобу, которую будет обрабатывать городской контактный центр 15-51, а также Служба коммунальных перевозок", - приводятся в сообщении слова Усова.

По новым условиям для перевозчиков, водители должны быть обеспечены форменной одеждой.

Для участия в конкурсе перевозчики обязаны подать автобусы с общей вместимостью не менее 50 мест, которые должны отвечать экологическим требованиям стандарта Евро-5.

Конкурс является открытым для всех, кто может гарантировать соблюдение новых условий.