Профильный комитет Рады поддержал проект постановления о своевременном внедрении плана по сокращению выбросов из угольных ТЭЦ/ТЭС - нардеп Василенко

Парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ поддержал проект постановления о своевременное внедрение плана по сокращению выбросов из угольных ТЭЦ/ТЭС и крупных котельных, сообщила автор документа, народный депутат из фракции "Голос" Леся Василенко.

Проект постановления предлагает обязать правительство обеспечить своевременное выполнение нацплана по сокращению выбросов из угольных ТЭЦ/ТЭС и крупных котельных.

Вместе с тем до конца 2021г. правительство обязано прописать четкий механизм финансирования нацплана, объяснить украинцам в целом и бизнесу в частности особенности финансирования установки фильтров и оборудования для мониторинга количества выбросов, а также утвердить энергетическую стратегию Украины до 2050 года на уровне закона.

"Украинцы хотят и имеют право дышать чистым воздухом, а не токсичными выбросами с ТЭС/ТЭЦ А парламент как голос народа должен напомнить правительству о его прямые обязательства! Уже 4 года как Нацплан должен выполняться. Но до сих пор нет ни механизмов его финансирования, ни четкой стратегии в отношении будущего угольной отрасли", - цитирует Василенко пресс-служба партии "Голос".

Парламентарий также обратила внимание, что согласно подсчетам ВООЗ, Украина теряет до 6% ВВП на борьбу с заболеваемостью и преждевременной смертностью от загрязненного воздуха и является четвертой в мире страной по убыткам от этого.

В "Голосе" отметают, что украинцы из своего кармана платят 13 млрд грн на лечение заболеваний, связанных с загрязненным воздухом. По статистике, 40% смертей от ишемической болезни сердца, 7% - из-за пневмонии, 8% - из-за инсульта, 6% - через хроническое обструктивное заболевание легких, 7% - из-за рака легких.

На таких установках как Бурштынская ТЭС, Кураховская ТЭС и Запорожская ТЭС, подчёркивают в политсиле, уже давно должны были стоять фильтры и мониторы.