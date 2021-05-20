Качественные дороги помогают ГСЧС и медикам быстрее передвигаться и реагировать на сложные случаи – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции в четверг заявил о необходимости восстановления качественной дорожной сети в Украине.

"Проект по строительству дорог в Украине нужен для того, чтобы эти дороги были. Потому что я считаю, что до меня они нормально не строились - в том темпе, в том качестве. Я считаю, что это государственная позиция. Это одна из моих обещаний. Дороги должны быть витриной нашей страны", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

По словам президента, "национальная программа "Большая стройка" завершится тогда, когда будут построены все объекты, которые в нее входят, в частности, автомобильные дороги и культурные объекты".

"Речь идет о важности автодорог в широком смысле, ведь качественные дороги помогают государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям или экстренной медицинской помощи быстро передвигаться и реагировать на сложные случаи", - отметил он.

Кроме того, по словам главы государства, "качественные дороги способствуют развитию внутреннего туризма, комфортным путешествиям граждан".

В то же время президент отметил, что, "заботясь программе "Большая стройка", он берет на себя ответственность за ее результат".

"Я отвечаю за это качество, я хочу, я жму, я приглашаю людей, я задаю вопрос - а почему такая смета, а почему там не построили? Благодаря моим "почему" уже построено 158 мостов. Вот что я делаю. Я не вмешиваюсь в финансовую часть - это правительство и Укравтодор, меня интересуют темпы, место, качество, почему регионы, сложные регионы", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что "особое внимание уделяется инфраструктуре приграничных областей Украины, чтобы уменьшить риски воздействия на эти территории других государств".

"Надо вкладывать деньги, вкладывать внимание, ремонтировать дороги, мосты, когда их топит вода из-за того, что были вырублены леса. Надо президенту, министру туда ехать, Кабмину проводить там заседания и не выезжать оттуда, пока все не сделают. Вот что надо делать", - резюмировал глава государства.