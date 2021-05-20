Экономика

16:43 20.05.2021

"Нафтогаз" и украинские парламентарии призвали США сохранить санкции против "Северного потока-2"

2 мин читать
"Нафтогаз" и украинские парламентарии призвали США сохранить санкции против "Северного потока-2"

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, десятки украинских парламентариев и представителей общественности обратились с открытым письмом к США и странам Европы, в котором призывают сохранить санкции против проекта "Северный поток-2".

"Северный поток-2" остается основной геостратегической угрозой для Украины и Европы. Мы призываем стороны в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, наделенные полномочиями и ответственностью, применить все средства, необходимые для остановки этого проекта", - цитирует пресс-служба НАК письмо.

По ее данным, в документе высказывается обеспокоенность в связи с предложениями Государственного департамента США, поданными в Конгресс, по отказу от санкций против компании Nord Stream 2 AG (Швейцария), руководства и сотрудников этой компании.

Авторы письма напоминают, что ранее президент США Джон Байден уже высказал позицию о недопустимости достройки "Северного потока-2", назвав это "плохим соглашением для Европы", реализация которого приведет к усилению энергетической зависимости от России и дестабилизации в Украине.

В "Нафтогазе" отметили, что Европейский парламент также поддерживает немедленное прекращение реализации российского проекта. Поэтому украинские парламентарии и представители общественности обращаются с призывом о прекращении строительства и к Германии.

"Мы поддерживаем призывы США и Европы к Германии о помощи в остановке этого российского геополитического проекта (…) Обходной трубопровод угрожает европейскому единству, противоречит климатическим целям и подрывает совместную энергетическую политику ЕС", - говорится в письме.

Авторы обращения напоминают, что введение в эксплуатацию "Северного потока-2" приведет не только к экономическим последствиям, но и развяжет руки России в дальнейшей военной агрессии против Украины.

"Колеблясь в вопросах применения уже принятого законодательства и введения санкций против компаний, участвующих в прокладке трубопровода, США передают России опасное сообщение, которое повлияет на российское поведение далеко за пределами "Северного потока-2", — указано в документе.

Как сообщалось, Госдеп в среду передал в конгресс отчет о санкциях, связанных с "Северным потоком 2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно отчету, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

По данным американских СМИ, в докладе при этом говорится, что администрация США в рамках противодействия проекту "Северный поток-2" решила ввести санкции против четырех российских структур и четырех судов.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что снятие санкций со строительства газопровода "Северный поток-2" станет поражением для США и лично президента Байдена.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету рассмотреть проект постановления об обращении парламента к Палате представителей и Сенату конгресса США о введении санкций в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".

Теги: #нафтогаз #северный_поток_2 #витренко #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:11 20.05.2021
Перевозка груза из Беларуси в Сербию с техпосадкой в Венгрии не подпадает под санкции – "Антонов"

Перевозка груза из Беларуси в Сербию с техпосадкой в Венгрии не подпадает под санкции – "Антонов"

16:00 20.05.2021
ДТЭК открыл первую в Украине промышленную СНЭ мощностью 1 МВт

ДТЭК открыл первую в Украине промышленную СНЭ мощностью 1 МВт

15:11 20.05.2021
Кличко: с 20 мая почти 120 городов Украины останутся без горячей воды, а бюджетные учреждения - без природного газа

Кличко: с 20 мая почти 120 городов Украины останутся без горячей воды, а бюджетные учреждения - без природного газа

14:27 20.05.2021
Снятие санкций с "Севпотока-2" будет проигрышем США и Байдена – президент Украины

Снятие санкций с "Севпотока-2" будет проигрышем США и Байдена – президент Украины

13:13 20.05.2021
Зеленский о возможных санкциях в отношении Коломойского и Фирташа: смотрите нас по пятницам, вы увидите много всего

Зеленский о возможных санкциях в отношении Коломойского и Фирташа: смотрите нас по пятницам, вы увидите много всего

13:10 20.05.2021
Зеленский раскритиковал экс-руководителя "Нафтогаза" за нецелевое расходование средств и финансирование СМИ

Зеленский раскритиковал экс-руководителя "Нафтогаза" за нецелевое расходование средств и финансирование СМИ

11:07 20.05.2021
Правление "Нафтогаза" будет сохранено минимум до конца текущего года – глава набсовета Споттисвуд

Правление "Нафтогаза" будет сохранено минимум до конца текущего года – глава набсовета Споттисвуд

09:00 20.05.2021
США намерены использовать все доступные средства для остановки строительства "Северного потока 2" - Госдеп

США намерены использовать все доступные средства для остановки строительства "Северного потока 2" - Госдеп

04:04 20.05.2021
Администрация США решила ввести санкции против четырех компаний и четырёх судов в рамках борьбы против "Северного потока 2" – сенатор

Администрация США решила ввести санкции против четырех компаний и четырёх судов в рамках борьбы против "Северного потока 2" – сенатор

20:35 19.05.2021
Вашингтон не стал вводить новые санкции против "Северного потока 2" - СМИ

Вашингтон не стал вводить новые санкции против "Северного потока 2" - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

АМКУ разрешил "Метинвесту" купить активы Днепровского меткомбината

"Энергоатому" поставлена задача выйти на $500 млн прибыли в этом году и вскоре удвоить ее − Зеленский

Рада назначила Любченко первым вице-премьер-министром – министром экономики

Зеленский раскритиковал экс-руководителя "Нафтогаза" за нецелевое расходование средств и финансирование СМИ

Кубраков: Моя задача - навести порядок в других отраслях по аналогии с дорожной

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев объявил конкурс на маршрутные перевозки пассажиров в новом стандарте - ужесточили требования к автобусам и их состоянию

Победителем конкурса Roshen Concert Hall стал проект The Grand Stave

Профильный комитет Рады поддержал проект постановления о своевременном внедрении плана по сокращению выбросов из угольных ТЭЦ/ТЭС - нардеп Василенко

ДТЭК: Задача СНЭ 1МВт – протестировать ряд бизнес-моделей для ее работы в энергосистеме Украины

Качественные дороги помогают ГСЧС и медикам быстрее передвигаться и реагировать на сложные случаи – Зеленский

Глава "Укрэнерго" Кудрицкий: Синхронизация украинской энергосистемы с европейской в 2023 году состоится

АМКУ разрешил "Метинвесту" купить активы Днепровского меткомбината

Послы G7 надеются, что земельная реформа будет завершена к 1 июля

ДТЭК официально открыл первую в Украине промышленную СНЭ мощностью 1 МВт

"Энергоатому" поставлена задача выйти на $500 млн прибыли в этом году и вскоре удвоить ее − Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА