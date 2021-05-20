"Нафтогаз" и украинские парламентарии призвали США сохранить санкции против "Северного потока-2"

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, десятки украинских парламентариев и представителей общественности обратились с открытым письмом к США и странам Европы, в котором призывают сохранить санкции против проекта "Северный поток-2".

"Северный поток-2" остается основной геостратегической угрозой для Украины и Европы. Мы призываем стороны в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, наделенные полномочиями и ответственностью, применить все средства, необходимые для остановки этого проекта", - цитирует пресс-служба НАК письмо.

По ее данным, в документе высказывается обеспокоенность в связи с предложениями Государственного департамента США, поданными в Конгресс, по отказу от санкций против компании Nord Stream 2 AG (Швейцария), руководства и сотрудников этой компании.

Авторы письма напоминают, что ранее президент США Джон Байден уже высказал позицию о недопустимости достройки "Северного потока-2", назвав это "плохим соглашением для Европы", реализация которого приведет к усилению энергетической зависимости от России и дестабилизации в Украине.

В "Нафтогазе" отметили, что Европейский парламент также поддерживает немедленное прекращение реализации российского проекта. Поэтому украинские парламентарии и представители общественности обращаются с призывом о прекращении строительства и к Германии.

"Мы поддерживаем призывы США и Европы к Германии о помощи в остановке этого российского геополитического проекта (…) Обходной трубопровод угрожает европейскому единству, противоречит климатическим целям и подрывает совместную энергетическую политику ЕС", - говорится в письме.

Авторы обращения напоминают, что введение в эксплуатацию "Северного потока-2" приведет не только к экономическим последствиям, но и развяжет руки России в дальнейшей военной агрессии против Украины.

"Колеблясь в вопросах применения уже принятого законодательства и введения санкций против компаний, участвующих в прокладке трубопровода, США передают России опасное сообщение, которое повлияет на российское поведение далеко за пределами "Северного потока-2", — указано в документе.

Как сообщалось, Госдеп в среду передал в конгресс отчет о санкциях, связанных с "Северным потоком 2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно отчету, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

По данным американских СМИ, в докладе при этом говорится, что администрация США в рамках противодействия проекту "Северный поток-2" решила ввести санкции против четырех российских структур и четырех судов.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что снятие санкций со строительства газопровода "Северный поток-2" станет поражением для США и лично президента Байдена.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету рассмотреть проект постановления об обращении парламента к Палате представителей и Сенату конгресса США о введении санкций в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".