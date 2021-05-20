Экономика

16:19 20.05.2021

Глава "Укрэнерго" Кудрицкий: Синхронизация украинской энергосистемы с европейской в 2023 году состоится

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Глава "Укрэнерго" Кудрицкий: Синхронизация украинской энергосистемы с европейской в 2023 году состоится

Синхронизация украинской энергосистемы с европейской неизбежно состоится в 2023 году, уверен глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Синхронизация украинской энергосистемы с европейской в 2023 году состоится. Точка", – сказал он во время круглого стола First Energy Storage Day в Киеве в четверг, посвященного открытию системы накопления энергии (СНЭ) ДТЭК 1 МВт.

При этом он отметил, что вопрос внедрения СНЭ напрямую влияет на работу энергосистемы после синхронизации.

"Вопрос в том, как мы будем жить после синхронизации. Если наша система будет иметь дополнительную гибкость, это будет означать, что мы в большей степени будем раскрывать потенциал объединения украинской и европейской энергосистем, сможем выработать и экспортировать больше электроэнергии, предложить потребителю более гибкий график потребления и конкурентоспособные цены", – разъяснил он необходимость развития рынка СНЭ.

По словам главы правления НЭК "Укрэнерго", после синхронизации вопрос "технологий СНЭ и этого вида участников рынка" будет решающим.

Как сообщалось, 20 мая энергохолдинг ДТЭК запустил в эксплуатацию первую в Украине промышленную систему накопления энергии (СНЭ) американской компании Honeywell мощностью 1 МВт и емкостью 2,25 МВт-ч на площадке электростанции "ДТЭК Запорожская ТЭС" в Энергодаре.

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, открытие СНЭ является действительно историческим событием в электроэнергетике и станет импульсом для построения надежной и гибкой энергосистемы Украины.

Замминистра энергетики Максим Немчинов отметил, что министерство с нетерпением ожидает первых результатов деятельности СНЭ, чтобы оценить возможность масштабирования таких проектов в Украине.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время будет законодательно урегулирован вопрос деятельности таких СНЭ, исходя из наличия нескольких соответствующих законопроектов.

Теги: #укрэнерго #кудрицкий #энергосистема #синхронизация
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