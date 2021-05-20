АМКУ разрешил "Метинвесту" купить активы Днепровского меткомбината

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний "Метинвест" опосредованно приобрести целостный имущественный комплекс (ЦИК) ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД").

Согласно информации АМКУ в четверг, ведомство завершило рассмотрение дела о концентрации относительно предоставления разрешения компании Metinvest B.V. на опосредованное приобретение в собственность активов в виде ЦИК, совокупно обеспечивающих хозяйственную деятельность по производству и реализации металлопродукции, принадлежащих ПАО "ДМК".

При этом уточняется, что продажа ЦИК происходит в рамках процедуры санации должника - ПАО "ДМК" - и является необходимой мерой, направленной на предотвращение прекращения деятельности и ликвидации предприятия. Субъекты хозяйствования, входящие в группу "Метинвест", являются одними из кредиторов ДМК, требования которых признаны в рамках дела о банкротстве.

При рассмотрении дела оценены такие общие товарные рынки как стальная заготовка, прутки (арматура, прутки прочие), мелкоразмерных и среднеразмерный фасонный прокат общего назначения, а также рынки катанки, помольных шаров малого и среднего диаметров, черновых и полуобработанных осей для железнодорожного транспорта, которые производит ДМК.

"Учитывая незначительные совокупные доли участников концентрации на этих рынках, АМКУ предоставил разрешение на заявленные действия", - констатируется в решении ведомства.

Вместе с тем, основное внимание АМКУ было сосредоточено на рынке чугуна товарного (чушкового).

"Несмотря на то что в составе ЦИК отсутствует имущество, использование которого обеспечивает полный цикл производства и/или реализации чугуна, АМКУ также оценены последствия осуществления концентрации, заключающиеся в консолидации группой "Метинвест" активов, принадлежащих или принадлежавших ДМК (среди которых - доменные печи). В связи с этим АМКУ сделал вывод, что указанная концентрация может иметь влияние и на рынок чугуна товарного (чушкового)", - отмечается в информации Комитета.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевскийметкомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК и меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия). ISD-HutaCzestochowa (Польша) находится в процессе банкротства и ИСД утратил контроль над предприятием.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

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