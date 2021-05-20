"Энергоатому" поставлена задача выйти на $500 млн прибыли в этом году и вскоре удвоить ее − Зеленский

ГП "НАЭК "Энергоатом" поставлена задача выйти на $500 млн прибыли по результатам текущего года и удвоить ее в следующие два года, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам двух лет президентства в четверг.

"Уже три или четыре месяца как "Энергоатом" вышел на прибыль, достаточно высокую. Им поставлена задача – они должны получить как минимум $500 млн в этом году. В следующем или еще через год они должны выйти на прибыль $1 млрд. Увидите, так и будет", − сообщил президент Украины.

По его словам, корпоративная политика "Энергоатома" ранее во многом зависела от предыдущей политики Министерства энергетики.

"Вы знаете, что Министерство энергетики, например, руководствовалось тем, чтобы выводить в то или иное время дешевую генерацию, а это блоки "Энергоатома", именно в то время, когда шел отопительный период. Это делалось для того, чтобы увеличить выработку тепловой генерации", − пояснил Зеленский.

По его словам, Минэнерго проводило такую политику не для того, чтобы достичь оптимального стоимостного баланса в выработке электроэнергии между различными видами генерации, а чтобы максимально загрузить именно тепловую генерацию, электроэнергия которой гораздо дороже атомной.

Глава государства подчеркнул, что, таким разом, было серьезное давление на "Энергоатом", которое приводило к задержкам по выплате зарплаты атомщикам и убыточной работе атомной эксплуатирующей организации.