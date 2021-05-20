Экономика

14:25 20.05.2021

Зеленский считает необходимым для "Укрзализныци" партнерство с частными инвесторами

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Зеленский считает необходимым для "Укрзализныци" партнерство с частными инвесторами

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым найти способы привлечь частных инвесторов на "Укрзализныцю".

"Укрзализныця", я считаю, это стратегическое предприятие. Но нужно думать, как получить там партнерство с частными, реальными инвесторами. Считаю, что без них будет очень сложно. Это предприятие - банкрот уже много лет, и только силой, только посадками в нем можно навести порядок", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Зеленский считает необходимым заменить все звенья управления "Укрзализныцей", чтобы устранить коррупцию в компании.

Президент также отметил, что считает причиной банкротства "Укрзализныци" большое количество кредитов с высокой ставкой.

При этом он отметил, что убыточные пассажирские перевозки не являются причиной банкротства компании.

"Укрзализныця" имеет кредитную задолженность в сотни миллионов долларов... Они брали кредиты под 10-12%. На этом зарабатывала та или иная "прокладка" между банком - тем или иным - и "Укрзализныцей"... Поэтому одна из причин - накопление кредитов с очень высокой ставкой", – подчеркнул президент.

Теги: #зеленский #укрзализныця
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