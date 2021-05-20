Зеленский назвал заслугой нового руководства НБУ снижение ставок и заявил о борьбе за ипотеку под 7%

Президент Украины Владимир Зеленский заявил поддержке независимости Национального банка, отверг претензии в ручной смене главы летом прошлого года и назвал заслугой нового руководства НБУ во главе с Кириллом Шевченко снижение кредитных ставок.

"Я, как президент, это (снижение ставок – ИФ) гарантировал и получил вместо 20%-25%, которые были к этому времени до нового главы Национального банка (я не хочу сказать, что это только его победа – это всего Национального банка победа), … программу 5-7-9", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Сейчас я борюсь с тем, чтобы не только на словах работала программа, которую я обещал гражданам Украины, – это ипотека 7%", – добавил глава государства.

Он сообщил, что не был знаком с главой правления Укргазбанка Кириллом Шевченко до назначения его главой Национального банка Украины. Президент уточнил, что при определении кандидатуры на главу НБУ он пригласил к себе всех представителей коммерческих и государственных банков Украины, международных партнеров, которые назвали три кандидатуры, из которых была выбрана кандидатура Шевченко.