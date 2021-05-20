Рада назначила Любченко первым вице-премьер-министром – министром экономики

Верховная Рада назначила Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики. За соответствующее постановление проголосовали … народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Как сообщалось, парламент во вторник уволил Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Был на этой должности с 17 марта 2020 года.

Кабмин назначил Алексея Любченко главой Государственную налоговую службу в апреле 2020 года без конкурса, по упрощенной процедуре на период карантина, а в апреле 2021 года правительство заключило с ним пятилетний контракт.

Любченко родился 21 сентября 1971 в с. Орловец Городищенского района Черкасской области, в 1993 году окончил с отличием Киевский государственный экономический университет ("экономическое и социальное планирование"). В 2003-2005 возглавлял Государственную налоговую администрацию Черкасской области, в 2009 – перешел в головной аппарат налоговой, где впоследствии два года занимал должность замглавы ведомства, а затем директором департамента налогообложения юрлиц Госналоговой.С 2012 по 2014 год Любченко был помощником депутата VII созыва Виктора Тимошенко, а в 2012 году стал вице-президентом ПАО "Украгрохимхолдинг".В июле 2014 году Любченко становится советником в департаменте обеспечения деятельности Государственной фискальной службы, а с октября 2015 года возвращается в "Украгрохимхолдинг" на должность первого вице-президента.