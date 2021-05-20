Зеленский раскритиковал экс-руководителя "Нафтогаза" за нецелевое расходование средств и финансирование СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике экс-главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева за нецелевое использование средств на лоббистские офисы, финансирование СМИ и отдельных журналистов.

"Там большие деньги, и их платите не вы, не я, а все граждане Украины. Это серьезная проблема", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Глава государства отметил, что увольнение Коболева в первую очередь связано с негативным финансовым результатом, показанным компанией в 2020 году.

"Нафтогаз" должен наполнять бюджет в соответствии с их обещаниями и в соответствии с планами их работы", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, консолидированный чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины" за 2020 год составил 19,002 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 63,294 млрд грн в 2019 году. Без учета компенсации от "Газпрома" в сумме 55,7 млрд грн и приостановленной деятельности (транспортировка газа) чистая прибыль "Нафтогаза" за 2019 год составила 2,6 млрд грн.

Чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины", как отдельного юрлица, в 2020 году составил 18,002 млрд грн против 50,658 млрд грн чистой прибыли за 2019-й. Чистый доход в прошлом году сократился на 32,1% по сравнению с 2019 годом – до 121,059 млрд грн.