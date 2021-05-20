Экономика

11:41 20.05.2021

Onur подготовит предложение об осуществлении ГЧП в рамках проекта строительства дороги Стрый - Мукачево

2 мин читать
Onur подготовит предложение об осуществлении ГЧП в рамках проекта строительства дороги Стрый - Мукачево

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik подписали меморандум по подготовке предложения об осуществлении государственно-частного партнерства в рамках проекта строительства и эксплуатации автодороги по маршруту Стрый - Мукачево.

Как сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook в четверг, согласно данному меморандуму, Onur за свой счет осуществит подготовку предложения об осуществлении государственно-частного партнерства. В частности, речь идет о разработке технико-экономического обоснования реализации проекта.

"Одно из направлений, которые мы сейчас активно развиваем - это государственно-частное партнерство в дорожной отрасли. Это уже второй подобный меморандум по привлечению частных инвесторов, который подписал "Укравтодор" в этом году. Первый был подписан с компанией "Автомагистраль-Юг" и касался разработки ТЭО для маршрута Краковец - Броды - Ровно. Теперь мы планируем еще один концессионный проект для маршрута Стрый - Мукачево с компанией ООО "ОНУР Конструкцион Интернешнл", которая зарекомендовала себя как надежный подрядчик "Укравтодора" в ряде проектов", - цитирует пресс-служба главу агентства Александра Кубракова.

"Укравтодор" отмечает, что автобан будет проходить по территории Львовской и Закарпатской областей и служить альтернативой участку М-06 Киев - Чоп. В 2021 году планируется разработать проектно-сметную документацию. Разработка технико-экономического обоснования позволит спроектировать оптимальный маршрут, а также реализовать проект с максимальным экономическим эффектом для государства.

После разработки ТЭО станет возможным проведение тендерных процедур и начало строительства.

Теги: #дороги #укравтодор #onur_group #строительство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:24 19.05.2021
Начато строительство штаб-квартиры немецкой компании Zeppelin в Украине

Начато строительство штаб-квартиры немецкой компании Zeppelin в Украине

16:57 19.05.2021
Украина стоит на пороге эффективной реформы в системе государственного архитектурно-строительного контроля - Шуляк

Украина стоит на пороге эффективной реформы в системе государственного архитектурно-строительного контроля - Шуляк

13:45 18.05.2021
Надзор за строительством предлагается передать Градостроительной палате при Минрегионе

Надзор за строительством предлагается передать Градостроительной палате при Минрегионе

20:00 14.05.2021
Американская компания Bechtel Corporation заинтересована в выходе на украинский рынок строительства дорог – посол Маркарова

Американская компания Bechtel Corporation заинтересована в выходе на украинский рынок строительства дорог – посол Маркарова

09:51 14.05.2021
"Укравтодор" начал строительство нового моста в Кременчуге

"Укравтодор" начал строительство нового моста в Кременчуге

15:39 13.05.2021
"Укравтодор" планирует за 2 года восстановить всю трассу от Смелы до Киевской области

"Укравтодор" планирует за 2 года восстановить всю трассу от Смелы до Киевской области

05:38 13.05.2021
Киевсовет рассмотрит обновленный перечень территорий Киева для разработки градостроительной документации

Киевсовет рассмотрит обновленный перечень территорий Киева для разработки градостроительной документации

20:00 12.05.2021
Единая е-система в сфере строительства не позволит сносить культурно-исторические памятники

Единая е-система в сфере строительства не позволит сносить культурно-исторические памятники

15:50 11.05.2021
"Укравтодор" начал демонтаж старого моста на дороге Н-08 в Кировоградской области

"Укравтодор" начал демонтаж старого моста на дороге Н-08 в Кировоградской области

13:03 07.05.2021
Строительство мостов в Запорожье не останавливается, несмотря на неисправности плавкрана "Захарий" – "Укравтодор"

Строительство мостов в Запорожье не останавливается, несмотря на неисправности плавкрана "Захарий" – "Укравтодор"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский раскритиковал экс-руководителя "Нафтогаза" за нецелевое расходование средств и финансирование СМИ

Кубраков: Моя задача - навести порядок в других отраслях по аналогии с дорожной

"Укрпошта" отключит терминалы сторонних банков в отделениях с июня, и планирует выдать свои терминалы почтальонам

НБУ определил 12 стратегических целей до 2025г

Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры

ПОСЛЕДНЕЕ

"Автомагистраль-Юг" начала укладку финального слоя асфальта трассы Р-15

Зеленский раскритиковал экс-руководителя "Нафтогаза" за нецелевое расходование средств и финансирование СМИ

"Укрпошта" и китайская Cainiao внедрили трекинг для отправлений стоимостью до $2

Кубраков: Моя задача - навести порядок в других отраслях по аналогии с дорожной

"Укрпошта" отключит терминалы сторонних банков в отделениях с июня, и планирует выдать свои терминалы почтальонам

НБУ определил 12 стратегических целей до 2025г

Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры

На ГП "Антонов" продемонстрировали первый фюзеляж самолета Ан-178Р для нужд ВСУ

Правление "Нафтогаза" будет сохранено минимум до конца текущего года – глава набсовета Споттисвуд

Bentley Kyiv планирует в 2021г нарастить продажи автомобилей на 70%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА