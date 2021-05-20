Onur подготовит предложение об осуществлении ГЧП в рамках проекта строительства дороги Стрый - Мукачево

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik подписали меморандум по подготовке предложения об осуществлении государственно-частного партнерства в рамках проекта строительства и эксплуатации автодороги по маршруту Стрый - Мукачево.

Как сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook в четверг, согласно данному меморандуму, Onur за свой счет осуществит подготовку предложения об осуществлении государственно-частного партнерства. В частности, речь идет о разработке технико-экономического обоснования реализации проекта.

"Одно из направлений, которые мы сейчас активно развиваем - это государственно-частное партнерство в дорожной отрасли. Это уже второй подобный меморандум по привлечению частных инвесторов, который подписал "Укравтодор" в этом году. Первый был подписан с компанией "Автомагистраль-Юг" и касался разработки ТЭО для маршрута Краковец - Броды - Ровно. Теперь мы планируем еще один концессионный проект для маршрута Стрый - Мукачево с компанией ООО "ОНУР Конструкцион Интернешнл", которая зарекомендовала себя как надежный подрядчик "Укравтодора" в ряде проектов", - цитирует пресс-служба главу агентства Александра Кубракова.

"Укравтодор" отмечает, что автобан будет проходить по территории Львовской и Закарпатской областей и служить альтернативой участку М-06 Киев - Чоп. В 2021 году планируется разработать проектно-сметную документацию. Разработка технико-экономического обоснования позволит спроектировать оптимальный маршрут, а также реализовать проект с максимальным экономическим эффектом для государства.

После разработки ТЭО станет возможным проведение тендерных процедур и начало строительства.