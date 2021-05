Bentley Kyiv планирует в 2021г нарастить продажи автомобилей на 70%

Bentley Kyiv, единственный в Украине официальный дилерский центр Bentley Motors, планирует в 2021 году реализовать 63 автомобиля, тогда как в минувшем году ему удалось продать 37 машин, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор центра Алексей Каплатый.

"В год пандемии, когда (была) довольно сложная ситуация на рынке, это очень показательно. Некоторые рынки, например европейский, теряли свои доли, мы же росли и росли очень сильно", – прокомментировал он агентству результаты прошлого года в кулуарах пресс-конференции в среду по случаю дебюта украинского гонщика Ивана Пеклина на первом этапе International GT Open.

Директор уточнил, что в этом году в планах продажа 48 новых автомобилей и 15 с пробегом. По его словам, компания делает большой акцент на работе с автомобилями с пробегом.

Комментируя получение Bentley Kyiv в апреле двух наград лучших дилеров Bentley Motors в Европе – Best of Sales 2020 и Best of Marketing&Communications 2020 – Каплатый пояснил, что это связано с существенным превышением плана продаж, составлявшего 30 автомобилей.

Руководитель дилерского центра отметил, что Bentley Kyiv активно работали над ценообразованием, в результате чего удалось сделать цены на внутреннем рынке конкурентоспособными: цена покупки автомобиля в Bentley Kyiv будет ниже, чем у европейского дилера с официальным его завозом и растаможкой.

"Эта результат работы, которую мы проводили с Bentley, рассказывая о нашей доле, наших инвестициях. Инвестиции в это здание (крупнейшего в Европе дилерского центра у аэропорта "Борисполь" плоащдью 1700 кв. м – ИФ) – около EUR5,5 млн. Соответственно Bentley с доверием относится к таким партнерам, как группа компаний "Виннер", – сказал Каплатый.

Что касается маркетинга, то, по его словам, успех в этой категории стал возможен благодаря проведению нестандартных мероприятий, таких, например, как презентация обновленного автомобиля Bentley Bentayga в музее "Киевская фортеця".

Директор центра добавил, что 2020 год с пандемией Covid-19 внес принципиальные изменения в рекламном продвижении, однако компания была готова к этому. "Уверенно могу сказать, что около 40% наших бюджетов ориентированы на диджитал: продвижение в электронных сетях, социальных сетях…", – сообщил он, указав, что большинство традиционных публичных мероприятий (ивентов) были под угрозой или не проводились.

Говоря о доли рынка, Каплатый уточнил, что основная цель, которую ставит Bentley во всех регионах, – это занимать долю не менее 12% в сегменте люкс- и премиум-автомобилей. "На сегодняшний день по итогам первого квартала мы держим долю порядка 13%, то есть мы растем и усиливаем свою позицию", – констатировал директор Bentley Kyiv.

Отвечая на вопрос о новых тенденциях для люксовых брендов, он сообщил, что в нынешнем году центр официально презентует две новых модели с гибридными двигателями – Bentley Flying Spur и Bentley Bentayga. По его словам, тренд на экологию и переход к возобновляемым материалам является одним из основных в стратегии Bentley до 2030 года.

"Виннер Груп Украина" работает на украинском рынке более 28 лет, за это время продано более 140 тыс. авто и открыто более 50 дилерских центров в Украине. В августе 2016 был подписан договор о намерениях с брендом Bentley на территории Украины. Bentley Kyiv - единственный официальный дилер по продаже и сервису Bentley на территории Украины. Официальное открытие дилерского центра Bentley Kyiv состоялось 10 июля 2019 года.

Входящая в группу компания "Виннер Импортс Украина" является официальным импортером в Украине автомобилей Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche и Bentley, а в третьем квартале этого года намерена вывести на украинский рынок также автобренд МG (собственность китайской SAIC Motor).

Иван Пеклин - 19-летний пилот из Киева, в этом году начавший выступать за итальянскую команду Lazarus Team на Bentley Continental GT3. Уже в дебютной гонке на первом в этом году старте International GT Open 15 мая во Франции он занял первое место вместе с партнером по команде Джорданом Пеппером (Jordan Pepper) из Южной Африки.