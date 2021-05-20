Экономика

10:39 20.05.2021

"Укрзализныця" запускает поезд из Лисичанска в Одессу

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"Укрзализныця" запускает поезд из Лисичанска в Одессу

АО "Укрзализныця" (УЗ) в июне запускает поезд №269/270 Лисичанск-Одесса.

Как сообщила пресс-служба УЗ в четверг, из Лисичанска поезд отправится 3 июня и будет курсировать через день по нечетным числам. Обратно поезд будет отправляться через день по четным числам.

Отправление из Лисичанска запланировано в 17:04, из Одессы - в 19:21. Прибытие в Одессу планируется в 12:10, в Лисичанск - в 15:34.

Ранее "Укрзализныця" сообщила о запуске скорого поезда из Чернигова и Сум в Одессу, а также поезда из Львова в Бердянск.

Теги: #укрзализныця #поезд #лисичанск #одесса
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