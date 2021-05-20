Экономика

10:11 20.05.2021

Стартовал капремонт пограничной дороги Нижанковичи-Стрый во Львовской области

1 мин читать
Стартовал капремонт пограничной дороги Нижанковичи-Стрый во Львовской области

Во Львовской области в рамках президентской программы "Большое строительство" начался капитальный ремонт дороги государственного значения Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч - Стрый, сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Протяженность дороги более 40 км и проходит она через ряд местных населенных пунктов. Этот автодорога имеет важное значение, в том числе и для жителей приграничных сел", - написал он на своей странице в Facebook.

Проект также предусматривает отремонтировать 12 мостовых переходов, сделать тротуары, обеспечить освещение.

Козицкий сообщил, что к развитию дорожной инфраструктуры в Самборском районе Львовской области присоединилось правительство Польши, которое в рамках договора предоставило Украине кредит в сумме EUR19,5 млн.

Эти средства будут направлены на капитальный ремонт автодороги сообщением Нижанковичи – Самбор и обустройства пункта пропуска с Польшей, к которому она ведет. Стоимость строительства самого пункта пропуска - 109 млн злотых. Планируемый срок - четыре года. Польская сторона финансирует проект и ожидает завершения тендерных процедур на строительные работы, рассказал Козицкий.

"Убежден, что улучшение состояния дороги именно на этом участке будет способствовать развитию туризма, что в результате положительно повлияет на экономику района", - добавил председатель Львовской ОГА.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко сообщил о том, что во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях будет создан "Малый Карпатский круг".

 

Теги: #большое_строительство #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:28 19.05.2021
В Волынской области в рамках "Большого строительства" начали реконструкцию дороги к Шацким озерам

В Волынской области в рамках "Большого строительства" начали реконструкцию дороги к Шацким озерам

04:34 19.05.2021
На Львовщине впервые начали выборочный способ рубок в лесах

На Львовщине впервые начали выборочный способ рубок в лесах

16:43 17.05.2021
"Автомагистраль-Юг" завершает строительство развязок и моста на трассе Днепр-Решетиловка

"Автомагистраль-Юг" завершает строительство развязок и моста на трассе Днепр-Решетиловка

10:32 17.05.2021
"Автомагистраль-Юг" перешла к армированию асфальта Харьковской объездной

"Автомагистраль-Юг" перешла к армированию асфальта Харьковской объездной

10:21 16.05.2021
Во Львовской области горел автобус, никто не пострадал

Во Львовской области горел автобус, никто не пострадал

10:02 14.05.2021
В Стрые открылось обновленное приемное отделение районной больницы

В Стрые открылось обновленное приемное отделение районной больницы

09:51 14.05.2021
"Укравтодор" начал строительство нового моста в Кременчуге

"Укравтодор" начал строительство нового моста в Кременчуге

15:39 13.05.2021
"Укравтодор" планирует за 2 года восстановить всю трассу от Смелы до Киевской области

"Укравтодор" планирует за 2 года восстановить всю трассу от Смелы до Киевской области

11:33 13.05.2021
На дороге к курортной Кирилловке начался ремонт по программе "Большое Строительство"

На дороге к курортной Кирилловке начался ремонт по программе "Большое Строительство"

14:53 12.05.2021
В больнице Червонограда Львовской области открыли обновленное по программе "Большое строительство" приемное отделение

В больнице Червонограда Львовской области открыли обновленное по программе "Большое строительство" приемное отделение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правление "Нафтогаза" будет сохранено минимум до конца текущего года – глава набсовета Споттисвуд

"АвтоКрАЗ" заключил трехлетний контракт на поставку техники для армии США

"Астарта" завершила I кв.-2021 с чистой прибылью EUR3,63 млн при снижении EBITDA на 30,1% и выручки на 18,3%

Кабмин откорректировал несколько критериев для назначения жилищных субсидий

Кабмин переизбрал пять действующих членов набсовета "Нафтогаза" на срок до года – премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

На ГП "Антонов" продемонстрировали первый фюзеляж самолета Ан-178Т для нужд ВСУ

Правление "Нафтогаза" будет сохранено минимум до конца текущего года – глава набсовета Споттисвуд

Bentley Kyiv планирует в 2021г нарастить продажи автомобилей на 70%

"Укрзализныця" запускает поезд из Лисичанска в Одессу

"АвтоКрАЗ" заключил трехлетний контракт на поставку техники для армии США

"Астарта" завершила I кв.-2021 с чистой прибылью EUR3,63 млн при снижении EBITDA на 30,1% и выручки на 18,3%

"Нафтогаз" подписал контракты с 12 ТКЭ на коммерческие поставки газа

Начато строительство штаб-квартиры немецкой компании Zeppelin в Украине

Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Любченко первым вице-премьером - министром экономики

Кабмин откорректировал несколько критериев для назначения жилищных субсидий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА