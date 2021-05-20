Стартовал капремонт пограничной дороги Нижанковичи-Стрый во Львовской области

Во Львовской области в рамках президентской программы "Большое строительство" начался капитальный ремонт дороги государственного значения Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч - Стрый, сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Протяженность дороги более 40 км и проходит она через ряд местных населенных пунктов. Этот автодорога имеет важное значение, в том числе и для жителей приграничных сел", - написал он на своей странице в Facebook.

Проект также предусматривает отремонтировать 12 мостовых переходов, сделать тротуары, обеспечить освещение.

Козицкий сообщил, что к развитию дорожной инфраструктуры в Самборском районе Львовской области присоединилось правительство Польши, которое в рамках договора предоставило Украине кредит в сумме EUR19,5 млн.

Эти средства будут направлены на капитальный ремонт автодороги сообщением Нижанковичи – Самбор и обустройства пункта пропуска с Польшей, к которому она ведет. Стоимость строительства самого пункта пропуска - 109 млн злотых. Планируемый срок - четыре года. Польская сторона финансирует проект и ожидает завершения тендерных процедур на строительные работы, рассказал Козицкий.

"Убежден, что улучшение состояния дороги именно на этом участке будет способствовать развитию туризма, что в результате положительно повлияет на экономику района", - добавил председатель Львовской ОГА.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко сообщил о том, что во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях будет создан "Малый Карпатский круг".