Экономика

19:07 19.05.2021

"Нафтогаз" подписал контракты с 12 ТКЭ на коммерческие поставки газа

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"Нафтогаз" подписал контракты с 12 ТКЭ на коммерческие поставки газа

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" подписала контракты на поставку природного газа на коммерческих условиях с 12 крупными предприятиями теплоэнергетики (ТКЭ), в частности из Киева и Харькова.

По данным пресс-службы "Нафтогаза", из них с 11 ТКЭ договор подписан на условиях полной предоплаты, еще одна предоставила банковскую гарантию. Группа в ближайшие дни ожидает подписания еще ряда контрактов.

"Нафтогаз" приглашает производителей тепла, большинство которых являются коммунальными предприятиями, и местные органы власти провести переговоры по реструктуризации просроченной задолженности и поиску механизмов оплаты потребленного природного газа", - указано в пресс-релизе.

По данным НАК, до 1 мая 1,1 тыс. организаций получали газ в рамках спецобязательств у НАК "Нафтогаз Украины". В связи с завершением отопительного сезона часть предприятий ТКЭ прекратила закупать газ в мае. С 1 мая почти 300 компаний продолжают получать топливо у группы по специальным обязательствам (ПСО) или коммерческим контрактам. Остальные – перешли к другим поставщикам.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины не будет продлевать возложение на НАК "Нафтогаз Украины" ПСО по продаже природного газа производителям тепловой энергии.

Положение о возложении ПСО на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования этого рынка было утверждено постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года №867. "Нафтогаз" поставлял газ тепловикам по цене, которая рассчитывалась по рыночной формуле с учетом изменений котировок на европейских газовых хабах.

В последний раз Кабмин продлевал ПСО по продаже газа ТКЭ в конце апреля, продлив спецобязательства до 20 мая 2021 года.

Согласно меморандуму о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды от 9 февраля 2021 года, до 30 сентября 2021 года "Нафтогаз" будет предоставлять производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф.

Правительство, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины должны определить источники компенсации этой разницы в ценах.

"Нафтогаз" выступал за отмену режима ПСО для тепловиков с 1 мая, как это было предусмотрено, в том числе, в договоренности с Международным валютным фондом по программе stand-by. В то же время парламентский комитет по ТЭК просил Кабмин продлить действие ПСО до решения проблемы долгов.

Теги: #нафтогаз #ткэ #контракты
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