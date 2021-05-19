Экономика

18:23 19.05.2021

Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Любченко первым вице-премьером - министром экономики

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Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Любченко первым вице-премьером - министром экономики

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром экономики, сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Комитет по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьером, министром экономики... Убежден, в зале с назначением вопросов также не будет", - написал Гетманцев в Телеграм-канале в среду.

Теги: #кандидатура #любченко
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