Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Любченко первым вице-премьером - министром экономики

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром экономики, сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Комитет по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьером, министром экономики... Убежден, в зале с назначением вопросов также не будет", - написал Гетманцев в Телеграм-канале в среду.