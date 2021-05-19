Экономика

16:57 19.05.2021

Украина стоит на пороге эффективной реформы в системе государственного архитектурно-строительного контроля - Шуляк

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Украина стоит на пороге эффективной реформы в системе государственного архитектурно-строительного контроля - Шуляк

Украина стоит на пороге эффективной реформы в системе государственного архитектурно-строительного контроля, где ключевая роль будет отводиться электронной системе, которая поможет уничтожить коррупцию на всех этапах выдачи документации, заявила народный депутат от "Слуги народа", глава Координационного совета по вопросам градостроительства Елена Шуляк.

"Как говорил президент Зеленский, компьютер взятки не берет. Электронная система работает без чиновников. Мы меняем правила, действовавшие по сей день. Теперь есть автоматическая регистрация, которая происходит только при наличии необходимой информации о земельном участке, градостроительных условиях и ограничениях, а также если есть вся проектная документация с положительным экспертным отчетом", - сказала она в ходе выступления на форуме "Украина 30. Цифровизация".

Так, планируется, что государственная регистрация права на подготовительные и строительные работы будет осуществляется через электронную систему, в которой заказчик сможет самостоятельно зарегистрировать такое право при условии, что необходимые документы уже занесены в е-систему или соответствующие реестры. Вместе с тем, в процесс регистрации права на начало строительства предлагается ввести нотариусов и госрегистраторов прав на недвижимое имущество. Ожидается, что они не будут проверять проектную документацию, их главная функция будет - регистрационная. Проектную документацию на соответствие ГСН и иным требованиям законодательства будут проверять специализированные экспертные организации, которым будет предусмотрена повышенная уголовная, административная и материальная ответственность.

Кроме того, ожидается, что электронная система сама будет блокировать действия нечестных участников рынка, которые раньше могли пользоваться поддельными печатями и экспертными отчетами, чтобы нарушать градостроительное законодательство. Система также будет защищать культурное наследие:

"Если ты хочешь получить разрешение на выполнение подготовительных работ - система будет обращаться к различным реестрам, которые касаются охраны культурного наследия. Если кто-то захочет снести здание, которое учитывается как памятник местного или национального значения, система сама автоматически откажет. Такой застройщик не сможет воспользоваться правом начинать подготовительные и строительные работы", - отметила депутат.

Теги: #шуляк_елена #строительство #контроль #архитектура
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