Кабмин исключил "УкрНИИпроектреставрацию" из перечня объектов для приватизации

Кабинет министров Украины исключил институт "УкрНИИпроектреставрация" и госпредприятие "Всеукраинский научно-методический и исследовательски-информационный центр архитектурного наследия" из перечня объектов для приватизации.

Соответствующее распоряжение правительство утвердило на заседании в среду.

"Предложенные изменения вносятся с целью сохранения научно-технического потенциала государства в сфере реставрации памяток недвижимого культурного наследия, архитектуры, инжиниринга геологии, охраны и использования памятников истории зданий, памяток культуры", – указано в пояснительной записке к проекту распоряжения.