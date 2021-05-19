Экономика

16:47 19.05.2021

Кабмин исключил "УкрНИИпроектреставрацию" из перечня объектов для приватизации

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Кабмин исключил "УкрНИИпроектреставрацию" из перечня объектов для приватизации

Кабинет министров Украины исключил институт "УкрНИИпроектреставрация" и госпредприятие "Всеукраинский научно-методический и исследовательски-информационный центр архитектурного наследия" из перечня объектов для приватизации.

Соответствующее распоряжение правительство утвердило на заседании в среду.

"Предложенные изменения вносятся с целью сохранения научно-технического потенциала государства в сфере реставрации памяток недвижимого культурного наследия, архитектуры, инжиниринга геологии, охраны и использования памятников истории зданий, памяток культуры", – указано в пояснительной записке к проекту распоряжения.

Теги: #приватизация #объекты #перечень
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