Экономика

16:22 19.05.2021

Градостроительная палата при Минрегионе будет состоять из субъектов рынка и представителей государства

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Градостроительная палата при Минрегионе будет состоять из субъектов рынка и представителей государства

Реформа сферы градостроительства для выполнения функции надзора предполагает создание при Министерстве развития громад и территорий Градостроительной палаты, которая будет состоять из субъектов рынка и представителей государства, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра развития громад и территорий Наталья Козловская.

"Градостроительная палата будет состоять из субъектов рынка и представителей государства. Чтобы избежать злоупотреблений со стороны чиновников или субъектов рынка, ее состав будет подлежать периодичной ротации", - заявила она.

Чиновник пояснила, что идея создания Градпалаты основана на успешной практике Министерства юстиции в формате надзора нотариальной палаты за нотариусами.

По ее словам, надзор будет осуществляться не в формате проведения плановых или внеплановых проверок, а путем рассмотрения заявлений о возможных нарушениях всех субъектов рынка по отношению ко всем участникам градостроительного процесса.

Теги: #недвижимость #градпалата #минрегион
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