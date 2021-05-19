Экономика

14:21 19.05.2021

Действующий набсовет "Нафтогаза" готов подписать контракты еще на один год – глава НС

3 мин читать
Действующий набсовет "Нафтогаза" готов подписать контракты еще на один год – глава НС

Пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" готовы принять предложение Кабинета министров и подписать контракты о работе сроком еще на один год, сообщила глава совета Клэр Споттисвуд.

"Мы, все пятеро, готовы принять предложение о нашем переназначении сроком до одного года на условиях наших предыдущих контрактов", - сказала она в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.

Глава НС сообщила, что совет считает необходимым сохранить действующий состав правления "Нафтогаза", но открыт к рассмотрению и утверждению других кандидатур в правление.

По словам Споттисвуд, совет приветствует намерения ускорить и углубить трансформацию компании, а также поддерживает желание украинских властей увеличивать внутреннюю добычу газа и привлечение сторонних инвестиций в нее.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании. Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета НАК - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Андрея Коболева, освободив его от должности главы правления "Нафтогаза" с 28 апреля, избрало и назначило с 29 апреля главой НАК сроком на один год экс-исполнительного директора компании Юрия Витренко, бывшего на то время и.о. министра энергетики.

В Кабмине заявили, что такое решение вызвано неудовлетворительными финансовыми показателями "Нафтогаза" за 2020 год - 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы. Коболев, в свою очередь, указал, что такой результат объясняется прекращением расчетов газсбытов и необходимостью формирования резервов, о чем правительство было предупреждено, а компания является операционно рентабельной и финансово устойчивой.

США, ЕС и МФО выразили глубокое беспокойство решением украинского правительства распустить наблюдательный совет и заменить главу "Нафтогаза", усомнившись в приверженности Украины курсу реформ в корпоративном управлении.

Набсовет "Нафтогаза" 30 апреля провел внеочередное заседание при участии Витренко и в тот же день уведомил о досрочном прекращении своих полномочий с 14 мая, на что Кабмин призвал совет продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с послами G-7 и представительства ЕС в Украине сообщил, что КМУ предложил членам совета "Нафтогаза" остаться еще на год.

Премьер добавил, что на встрече с членами набсовета "Нафтогаза" 13 мая они обсудили возможность присоединения к совету представителя США. В октябре 2020-го американский бизнесмен и экс-дипломат Амос Хохштайн покинул НС НАК по собственной инициативе.

Сейчас в него входят независимые директора – Клер Споттисвуд (Великобритания, глава набсовета), Бруно Лескуа (Франция), Людо Ван дер Хейден (Бельгия), а также представители государства – Наталия Бойко и Юлия Ковалив. В НС с марта 2020 года также входит Роберт Бенш (США), как представитель государства Украина, но он не допускался к заседаниям из-за возможного конфликта интересов.

Шмыгаль на встрече с послами также заверил, что правительство настроено на продолжение реформы корпоративного управления, и намерено восстановить работу номинационного комитета.

Теги: #нафтогаз #набсовет #споттисвуд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:04 19.05.2021
Кабмин пригласил набсовет "Нафтогаза" на свое заседание, намерен продлить его полномочия до нового конкурса

Кабмин пригласил набсовет "Нафтогаза" на свое заседание, намерен продлить его полномочия до нового конкурса

16:03 15.05.2021
Правительство может переназначить набсовет "Нафтогаза" на год - источник

Правительство может переназначить набсовет "Нафтогаза" на год - источник

21:06 14.05.2021
Набсовет "Нафтогаза" покидают 5 из 6 членов – пресс-релиз

Набсовет "Нафтогаза" покидают 5 из 6 членов – пресс-релиз

17:58 14.05.2021
Послы G7 приветствуют достижение Кабмином взаимопонимания с набсоветом "Нафтогаза"

Послы G7 приветствуют достижение Кабмином взаимопонимания с набсоветом "Нафтогаза"

17:44 14.05.2021
Лоббировавший санкции против "Северного потока 2" сотрудник "Нафтогаза" Гламаздин уволен

Лоббировавший санкции против "Северного потока 2" сотрудник "Нафтогаза" Гламаздин уволен

17:03 14.05.2021
Кабмин предлагает членам набсовета "Нафтогаза Украины" остаться еще на год - премьер

Кабмин предлагает членам набсовета "Нафтогаза Украины" остаться еще на год - премьер

16:22 14.05.2021
НАБСОВЕТ "НАФТОГАЗА" МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ США – ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ

НАБСОВЕТ "НАФТОГАЗА" МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ США – ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ

09:11 14.05.2021
"Нафтогаз" сменил директора по коммуникациям

"Нафтогаз" сменил директора по коммуникациям

19:52 13.05.2021
С Витренко подписан годовой контракт, набсовету "Нафтогаза" предложат работать до проведения нового конкурса – Ермак

С Витренко подписан годовой контракт, набсовету "Нафтогаза" предложат работать до проведения нового конкурса – Ермак

15:38 13.05.2021
"Нафтогаз" подал ОВОС на бурение трех поисковых скважин на Юзовском участке

"Нафтогаз" подал ОВОС на бурение трех поисковых скважин на Юзовском участке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин откорректировал несколько критериев для назначения жилищных субсидий

Кабмин пригласил набсовет "Нафтогаза" на свое заседание, намерен продлить его полномочия до нового конкурса

Украина не импортирует газ из России 2000 дней

Украина утвердила Нацплан действий по охране окружающей среды до 2025 года

Продажи ОВГЗ на аукционах выросли до 4,45 млрд грн, $62,9 млн и EUR238,4 млн при неизменных ставках

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин откорректировал несколько критериев для назначения жилищных субсидий

Кабмин создал Совет по развитию креативной экономики

Режим спецобязательств для тепловиков на украинском рынке газа прекратится после 20 мая - премьер

Меморандум НБУ о ставках интерчейнджа не обеспечит снижения эквайринга для ритейлеров – Ассоциация ритейлеров

"Метинвест" договорился с Укрэксимбанком о реструктуризации задолженности на 1,5 млрд грн недавно приобретенного Ш/у "Покровское"

Соглашение Украины с Францией по локомотивам Alstom подтверждает необходимость принятия закона о локализации – нардеп

Украина не импортирует газ из России 2000 дней

Госинспекция архитектуры и градостроительства начнет работать уже по новому законодательству – Чернышов

Криклий намерен продолжить работу в инфраструктурной сфере

Посол Канады в Украине просит защитить от рейдерской атаки законные права и интересы агрохолдинга Ovostar Union

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА