Действующий набсовет "Нафтогаза" готов подписать контракты еще на один год – глава НС

Пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" готовы принять предложение Кабинета министров и подписать контракты о работе сроком еще на один год, сообщила глава совета Клэр Споттисвуд.

"Мы, все пятеро, готовы принять предложение о нашем переназначении сроком до одного года на условиях наших предыдущих контрактов", - сказала она в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.

Глава НС сообщила, что совет считает необходимым сохранить действующий состав правления "Нафтогаза", но открыт к рассмотрению и утверждению других кандидатур в правление.

По словам Споттисвуд, совет приветствует намерения ускорить и углубить трансформацию компании, а также поддерживает желание украинских властей увеличивать внутреннюю добычу газа и привлечение сторонних инвестиций в нее.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании. Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета НАК - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Андрея Коболева, освободив его от должности главы правления "Нафтогаза" с 28 апреля, избрало и назначило с 29 апреля главой НАК сроком на один год экс-исполнительного директора компании Юрия Витренко, бывшего на то время и.о. министра энергетики.

В Кабмине заявили, что такое решение вызвано неудовлетворительными финансовыми показателями "Нафтогаза" за 2020 год - 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы. Коболев, в свою очередь, указал, что такой результат объясняется прекращением расчетов газсбытов и необходимостью формирования резервов, о чем правительство было предупреждено, а компания является операционно рентабельной и финансово устойчивой.

США, ЕС и МФО выразили глубокое беспокойство решением украинского правительства распустить наблюдательный совет и заменить главу "Нафтогаза", усомнившись в приверженности Украины курсу реформ в корпоративном управлении.

Набсовет "Нафтогаза" 30 апреля провел внеочередное заседание при участии Витренко и в тот же день уведомил о досрочном прекращении своих полномочий с 14 мая, на что Кабмин призвал совет продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с послами G-7 и представительства ЕС в Украине сообщил, что КМУ предложил членам совета "Нафтогаза" остаться еще на год.

Премьер добавил, что на встрече с членами набсовета "Нафтогаза" 13 мая они обсудили возможность присоединения к совету представителя США. В октябре 2020-го американский бизнесмен и экс-дипломат Амос Хохштайн покинул НС НАК по собственной инициативе.

Сейчас в него входят независимые директора – Клер Споттисвуд (Великобритания, глава набсовета), Бруно Лескуа (Франция), Людо Ван дер Хейден (Бельгия), а также представители государства – Наталия Бойко и Юлия Ковалив. В НС с марта 2020 года также входит Роберт Бенш (США), как представитель государства Украина, но он не допускался к заседаниям из-за возможного конфликта интересов.

Шмыгаль на встрече с послами также заверил, что правительство настроено на продолжение реформы корпоративного управления, и намерено восстановить работу номинационного комитета.