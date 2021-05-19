Кабмин откорректировал несколько критериев для назначения жилищных субсидий

Кабинет министров Украины откорректировал несколько критериев для назначения жилищных субсидий, упростив процедуру их получения.

"Правительство упрощает процедуру получения субсидии. С мая этого года были введены новые правила получения помощи. Мы внимательно анализировали ситуацию, и сегодня внесли определенные коррективы в эти правила. Новые изменения позволят переназначать субсидии без подачи соответствующего заявления. С некоторыми исключениями. При этом верификация субсидий продолжается. Это справедливо и правильно, чтобы их получали те, кто в них действительно нуждается", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Премьер отметил, что новые изменения коснутся вопроса наличия нескольких объектов жилья.

"Если вы владелец 3-4 квартир в Киеве, то субсидия вам назначена не будет. Если у вас есть квартира в городе и дом в деревне, то это не помешает вам получить помощь. Так же, если у вас есть еще одно жилье на правах совместной собственности с другими людьми. Мы увеличиваем размер депозита, который влияет на то, будет получена субсидия. Также претендовать на субсидию можно, имея на депозите до 100 тыс. грн", - добавил он.

По его словам, дела о назначении субсидий в отдельных случаях, которые ранее рассматривали специальные комиссии, теперь будут рассматривать органы социальной защиты населения, что позволит втрое сократить сроки рассмотрения заявлений.