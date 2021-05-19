Экономика

14:04 19.05.2021

Кабмин пригласил набсовет "Нафтогаза" на свое заседание, намерен продлить его полномочия до нового конкурса

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Кабмин пригласил набсовет "Нафтогаза" на свое заседание, намерен продлить его полномочия до нового конкурса

Кабинет министров Украины пригласил наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на свое заседание и намерен продлить его полномочия до проведения нового конкурса, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

По его словам, в дальнейшем правительство планирует провести абсолютно прозрачный конкурс и на должность членов наблюдательного совета, и на должность председателя правления.

"Поэтому сейчас мы, на самом деле, начинаем полноценную корпоративную реформу, где будут четко определены не только права и обязанности, но и ответственность за работу", − заявил премьер-министр.

Как сообщил Шмыгаль, Кабмин также планирует улучшить работу номинационного комитета, который отвечает за назначение членов набсоветов. "В частности, мы рассматриваем привлечение в такой комитет представителя от наших международных партнеров", − сказал премьер.

Теги: #нафтогаз #набсовет #кабмин
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